لا يليق.. مدرب سنترال الأمريكي يكشف حقيقة عرض وسام أبو علي



نفى زيزو شريف، مدرب فريق سنترال الأمريكي، الأنباء المتداولة حول انتقال اللاعب وسام أبو علي إلى الدوري الأمريكي مقابل 8 ملايين دولار، مؤكدًا أن تلك الأرقام "غير منطقية وغير واقعية".

وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الماتش» على قناة "صدى البلد"، قال شريف:

"الحديث عن صفقة بـ8 ملايين دولار لوسام أبو علي لا يليق بسوق الانتقالات في أمريكا، الأندية هنا لا تقدم مثل هذه العروض خاصة للاعبين من مناطق غير معروفة عالميًا مثل آسيا".

وأوضح أن سقف الرواتب والصفقات في الدوري الأمريكي محدود، مضيفًا: "باستثناء حالات نادرة مثل صفقة ليونيل ميسي، فإن معظم التعاقدات لا تتجاوز حاجز 2 مليون دولار".