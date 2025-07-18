سيف زاهر يرد على انتقادات دعم بيراميدز: شربت نعناع من كتر المساندة

ردّ الإعلامي سيف زاهر على الانتقادات التي وُجهت له مؤخرًا بشأن عدم دعمه لنادي بيراميدز بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا، مؤكدًا أنه كان من أوائل المساندين للفريق في رحلته القارية.

وقال زاهر خلال ظهوره في بودكاست «ع الدكة»، الذي يقدمه الإعلامي إسلام صادق:

"صوتي مريح؟ ده من كتر ما شربت نعناع بسبب تشجيعي لبيراميدز، شجعتهم في نهائي صن داونز، وطلبت من الجمهور يروح يساندهم".

وأضاف:"صحيح، ما احتفلتش بتتويج بيراميدز وأنا في أمريكا، بس ده مش معناه إني ما كنتش داعم".

وأكد زاهر أن بيراميدز نادٍ طموح ومشروعه مستمر بقوة، قائلًا:"بيراميدز مش نادي متطلب، التجربة هتستمر 100%. ساندتهم لما كانوا محتاجين الدعم".

وتابع بتقييم فني قائلاً:"في الموسم اللي فات، بيراميدز كان أفضل من الأهلي، لكن الموسم الجديد الأهلي هيرجع أفضل".