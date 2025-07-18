بيراميدز يغادر إلى تركيا لبدء معسكر الإعداد للموسم الجديد

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، مساء الخميس، العاصمة المصرية القاهرة، متجهة إلى تركيا، استعدادًا لانطلاق معسكر الإعداد الخارجي تحضيرًا للموسم الكروي الجديد 2025/2026.

طائرة خاصة وتنظيم محكم

سافرت البعثة على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي لضمان راحة الفريق وجهازه الفني. ومن المقرر أن تصل البعثة إلى مدينة إسطنبول، قبل التوجه مباشرة إلى مدينة إزميت، التي ستحتضن فترة الإعداد حتى نهاية يوليو الجاري.



معسكر قوي ومباريات ودية





يمتد المعسكر حتى يوم 29 يوليو، ويتضمن برنامجًا تدريبيًا مكثفًا، بالإضافة إلى خوض ثلاث مباريات ودية متدرجة المستوى، تهدف إلى تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا بأفضل صورة ممكنة قبل انطلاق الموسم الجديد.









قائمة الفريق المسافرة

ضمت قائمة بيراميدز للمعسكر 33 لاعبًا، وجاءت كالتالي:





حراسة المرمى: أحمد الشناوي، شريف إكرامي، زياد هيثم

خط الدفاع: محمود مرعي، أحمد سامي، علي جبر، أسامة جلال، محمد الشيبي، محمد حمدي، طارق علاء، كريم حافظ، عبد الرحمن جودة

خط الوسط: بلاتي توريه، رمضان صبحي، مصطفى فتحي، أحمد توفيق، محمود دونجا، مهند لاشين، وليد الكرتي، أحمد عاطف قطة، عبد الرحمن مجدي، محمد رضا بوبو، محمود زلاكة، محمود صابر

خط الهجوم: يوسف أوباما، فيستون ماييلي، مروان حمدي، دودو الجباس، فخري لاكاي





أهداف المعسكر





يسعى الجهاز الفني بقيادة مدرب الفريق إلى الاستفادة القصوى من فترة الإعداد لتجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيًا، وبناء الانسجام بين العناصر القديمة والجديدة، استعدادًا لانطلاقة قوية في مختلف البطولات خلال الموسم المقبل.



