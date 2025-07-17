بيراميدز يفوز على نظيره الرجاء مطروح بخماسية وديا

حقق فريق نادي بيراميدز الفوز على نظيره الرجاء مطروح بخمسة أهداف دون مقابل في المباراة الودية التي أقيمت على استاد الدفاع الجوي في إطار برنامج إعداد الموسم الجديد.

وجاءت خماسية بيراميدز عن طريق يوسف أوباما والذي سجل هدفين في الشوط الأول انتهى بهما الشوط، قبل أن يضيف دودو الجباس ثالث الأهداف في الشوط الثاني، وسجل الهدف الرابع عبد الرحمن مجدي من كرة ثابتة، قبل أن يضيف عبد الرحمن مجدي الهدف الخامس من مرور رائع وتسديد على المرمى.

وجاء تشكيل الشوط الأول على النحو التالي:

حراسة المرمى: زياد هيثم

خط الدفاع: كريم حافظ - محمود مرعي - أسامة جلال - محمد الشيبي

خط الوسط: أحمد توفيق - مصطفى فتحي - رمضان صبحي - فخري لاكاي - أحمد عاطف قطة

خط الهجوم: يوسف أوباما

ولعب الفريق الشوط الثاني بتشكيل ضم:

حراسة المرمى: مروان ناصر

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - علي جبر - طارق علاء

خط الوسط: عبد الرحمن مجدي - مهند لاشين - محمود زلاكة - وليد الكرتي - محمد رضا بوبو

خط الهجوم: دودو الجباس

كما شارك محمود صابر في الشوط الثاني من المباراة بديلا لدودو الجباس، ومنح الجهاز الفني الثنائي بلاتي توريه وفيستون ماييلي راحة من اللقاء مع الاكتفاء بتدريبات تأهيلية.