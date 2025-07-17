الإسماعيلي يجدد عقد أحمد عادل ويعاقب مروان حمدي بسبب قميص بيراميدز

أعلن نادي الإسماعيلي تجديد عقد حارس مرماه المخضرم أحمد عادل عبد المنعم لمدة موسم إضافي، ليستمر داخل قلعة الدراويش حتى صيف 2026، وذلك في إطار سعي الجهاز الفني بقيادة الجزائري ميلود حمدي للحفاظ على قوام الفريق الأساسي.

وجاء تجديد الحارس البالغ من العمر 38 عامًا بعد موافقته على الاستمرار، مستجيبًا لرغبة الإدارة والجهاز الفني في الاستفادة من خبراته الطويلة، حيث سبق له اللعب في صفوف الأهلي ومصر المقاصة، قبل أن ينتقل إلى الإسماعيلي في صيف 2021.

وفي سياق آخر، شهد المعسكر الداخلي للفريق المقام حاليًا في برج العرب بالإسكندرية واقعة مثيرة، بعدما قرر الجهاز الفني توقيع عقوبة على اللاعب مروان حمدي، بسبب ظهوره مرتديًا قميص نادي بيراميدز أثناء إحدى الحصص التدريبية داخل صالة الألعاب الرياضية.

وقرر الجهاز الفني استبعاد اللاعب من التدريبات الجماعية، مكتفيًا بإلزامه بتدريبات فردية، في رسالة واضحة بشأن الالتزام والانضباط داخل صفوف الفريق، الذي يستعد لخوض 3 مواجهات ودية خلال فترة الإعداد للموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز.