قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ما هو آخر وقت لصلاة العشاء؟.. الإفتاء توضح حكم تأخيرها إلى منتصف الليل
هونر تكتسح سوق أندرويد في 2026.. سلسلة Magic 9 تهزم جميع المنافسين
أنباء عن مقتل قيادي بارز بفيلق القدس الإيراني و4 خبراء عسكريين في غارة باليمن
‏ترامب: نكن كل الاحترام للشعب الليبي وتضحياته في القتال ضد داعش
دار الإفتاء: يجوز للمرأة وضع العطر عند ذهابها للمسجد بشرط أمن الفتنة
أنا قد أبوكي.. معجبة عمرو دياب: حبي للهضبة عفوي
جاي هنا ليه؟.. أحمد فتوح يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل أزمته مع جماهير الزمالك
باسم مرسي يهاجم وائل جمعة: ركز في شغلك.. وأحذرك من الفشل مع الأهلي
ترامب يدعو الإسرائيليين للتصويت لنتنياهو في انتخابات الثلاثاء: علينا إنهاء المهمة معا
فينيسيوس جونيور يسخر من برشلونة بعد فوز ريال مدريد في الكلاسيكو
سعد الدين الهلالي: مولد السيد البدوي يستقطب 2 مليون زائر.. والخلاف الفقهي لا يبرر الصدام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ياسر ريان: أزمات فتوح وتراجع مستواه يثيران علامات استفهام حول انضمامه للمنتخب

احمد فتوح
احمد فتوح
ميرنا محمود

انتقد ياسر ريان، نجم الأهلي السابق، مستوى أحمد فتوح، لاعب الزمالك، مؤكدًا أن اللاعب لم يستعد مستواه المعهود منذ عودته من أزمته الأخيرة، سواء على الصعيد البدني أو من حيث التركيز داخل الملعب.

وقال ريان، في تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح، خلال برنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، إنه يرى صعوبة انتقال فتوح إلى الأهلي، في ظل صعوبة تكرار تجربتي إمام عاشور وأحمد سيد زيزو مع القلعة الحمراء.

وأبدى نجم الأهلي السابق استغرابه من استمرار انضمام فتوح إلى منتخب مصر بقيادة حسام حسن، رغم الأزمات التي مر بها اللاعب وتراجع مستواه خلال الفترة الأخيرة.

يستعد الفريق الاول بنادي الزمالك لمواجهة المقاولون العرب مساء الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري.

وتقام مباراة الزمالك والمقاولون العرب مساء الاربعاء المقبل في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

و في سياق أخر يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته غدًا الاثنين على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعدادًا للقاء المقاولون العرب المقبل في مسابقة الدوري.

وكان الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال، منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم الأحد، بعد الفوز على الجيش الرواندي بالأمس بهدف دون رد في إياب الدور التمهيدي الثاني لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف الزمالك نظيره المقاولون العرب في الثامنة مساء يوم الأربعاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان فريق الزمالك تأهل إلى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، عقب الفوز على الجيش الرواندي بهدف دون رد في لقاء الإياب بعدما سبق وفاز بنفس النتيجة في لقاء الذهاب، ليحسم تأهله إلى دور المجموعات بمجموع المباراتين بنتيجة 2-0.

ياسر ريان الأهلي أحمد فتوح الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

باقة الإنترنت

مش هتجدد مرتين في الشهر.. الحكومة تقرر مضاعفة باقة إنترنت أرضي مجاناً

الجنين

حكم اختيار جنس الجنين في عمليات الحقن المجهري.. دار الإفتاء تجيب

سعر الذهب

الجرام يتخطى الـ7000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 24 بعد قفزة الدولار

وزير التعليم العالي

بالأسماء.. صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في 6 جامعات

الإنترنت الأرضي

الـ 100 جيجا بـ 150 جنيها.. بدء تنفيذ توجيهات الحكومة بمضاعفة الإنترنت الأرضي

سعر الدولار

سعر الدولار يقفز لمستوى قياسي جديد خلال تعاملات اليوم

سعر الذهب في مصر

ارتفاع أسعار الذهب بعد صعود الدولار.. بكام عيار 21؟

راتب الزوجة

هل يجوز للزوج الحصول على جزء من راتب زوجته الموظفة؟.. دار الإفتاء تجيب

ترشيحاتنا

أفلام منتظرة قبل نهاية 2026

أبرزها «نصيب» و«حدوتة».. أفلام منتظرة بدور العرض السينمائية قبل نهاية 2026

هدى الأتربي

تول شفاف.. هدى الأتربي تتألق بفستان أسود جرئ في ختام مهرجان الجونة السينمائي

إنجي المقدم

بإطلالة سوداء ساحرة.. إنجي المقدم تخطف الأنظار في ختام مهرجان الجونة

فيديو

فيروس شاموندا

فيروس البقر يصل إلى البشر في أوروبا.. ما قصة شاموندا.. وهل نحن أمام وباء جديد؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: كيف تستلهم مصر مسارها.. حين يلتقي الدستور بالسيادة والعدالة الاجتماعية في الفكر التركي

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: المعادن النادرة لا تدرك صحة البيئة المناخية

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من الأمن الغذائي إلى مرونة الاقتصاد المصري.. رؤية متكاملة للتنمية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إحسان عبد القدوس الذي لا نعرفه!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: من يشكل الحكومة المقبلة في إسرائيل؟!

المزيد