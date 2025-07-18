قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإسماعيلي يتلقى خطابا بوقف القيد لثلاث فترات لهذا السبب
وقت ساعة الإجابة يوم الجمعة.. دار الإفتاء تكشف آراء العلماء في تحديدها
الداخلية تداهم البؤر الإجرامية وتضبط مخدرات بـ 50 مليون جنيه
فيريرا يشيد بـ "القدوة".. ماذا قال عن عبد الله السعيد؟
اليوم.. انطلاق الدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس الشيوخ
مصدر بالزمالك يكشف مصير المهاجم الفلسطيني مع الفريق
ياسمين فؤاد تشيد بـ 40 عامًا من الالتزام والمرونة البيئية لأفريقيا
أمين مساعد الجامعة العربية: موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية واضح على مدى التاريخ
أقوى سيارة كلاسيكية.. بقوة 700 حصان وفتيس مانيوال
انطلاق الدعاية لـ انتخابات الشيوخ.. القائمة الوطنية تبدأ حملة ضخمة في مختلف المحافظات
انقلبوا على بعض.. نائب حريدي: سموتريتش أسوأ من اليهود العلمانيين
غيابات الأهلي في معسكر تونس للاستعداد للموسم الجديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

غيابات الأهلي في معسكر تونس للاستعداد للموسم الجديد

بعثة الأهلي
بعثة الأهلي
سارة عبد الله

وصلت بعثة النادي الأهلي، إلى مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى تونس للدخول في معسكر خارجي قبل انطلاق الموسم الجديد.

غيابات الأهلي فى معسكر تونس

وسام أبو علي: استبعاد.

إمام عاشور: إصابة.

مروان عطية: إصابة.

أحمد عبد القادر: اقتراب رحيله.

بالإضافة إلى سداسي الشباب:

أحمد كباكا.

عمر سيد معوض.

محمود لبيب.

أحمد وحيد.

وكان قد استعرض مجلس إدارة النادي الاهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، في اجتماعه ترتيبات سفر بعثة الفريق الأول لكرة القدم والتي يرافقها الكابتن محمود الخطيب إلى تونس، لخوض معسكر الإعداد قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد والاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بالبعثة، ولضمان تحقيق أقصى استفادة من المعسكر، خاصة بعد فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون لمدة 18 يومًا عقب المشاركة في كأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي معسكرًا في مدينة طبرقة التونسية بداية من يوم 19 يوليو الجاري ولمدة 10 أيام.

ويتخلل معسكر الأهلي في تونس ثلاث مباريات ودية قوية لرفع جاهزية اللاعبين قبل انطلاق الموسم الجديد.

وكان الأهلي قد أنهى الموسم الماضي بطلاً للدوري والسوبر المحلي فيما غادر كأس العالم للأندية مع نهاية دور المجموعات.

غيابات الأهلي الأهلي معسكر تونس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة 18 يوليو 2025 في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة 18 يوليو 2025 في مصر

أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو بعد قرار الزيادة الجديد

رسميًا.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو بعد تعديل قانون الضريبة

الكسوف الكلي للشمس

هنشوف الضلمة في عز الضهر .. تفاصيل أطول كسوف شمسي يمر على مصر

كيف تحصل على 10 جيجا مجانًا؟.. كود تعويض الإنترنت فودافون وأورنج واتصالات وWE

كيف تحصل على 10 جيجا مجانًا؟.. كود تعويض الإنترنت فودافون والشركات الآخرى

أرشيفية

مصدر يكشف لـ صدى البلد حقيقة انهيار عقار مأهول بالسكان في القاهرة

وسام ابو علي

نادٍ إيطالي شهير.. تطورات جديدة في أزمة وسام أبو علي مع الأهلي

صلاة الجمعة

ما حكم من فاتته صلاة الجمعة بسبب النوم؟.. الإفتاء توضح التصرف الشرعي

وسام أبو على

مفاجأة بشأن رحيل وسام أبو علي عن الأهلي لهذا النادي

ترشيحاتنا

وزيرة التنمية المحلية تتسلم الجائزة

وزيرة التنمية المحلية تتسلم جائزة الإنجاز في نظم المعلومات الجغرافية

الأهرامات

ناشيونال جيوغرافيك تختار الأهرامات ضمن أبرز 7 مواقع أثرية يجب زيارتها عالميا

وزير التعليم العالي

توقيع مذكرة تفاهم لدعم 100 طالب بمعهد الكوزن المصري الياباني في العاشر

بالصور

أقوى سيارة كلاسيكية.. بقوة 700 حصان وفتيس مانيوال

لاندروفر
لاندروفر
لاندروفر

جنون.. رجل يصرف ملايين الدولارات على سيارته الفارهة لتصبح متهالكة

سيارة
سيارة
سيارة

ما هو المرض الذي أصاب دونالد ترامب؟.. الأعراض والأسباب

ترامب
ترامب
ترامب

أقوى سيارة كلاسيكية.. بقوة 700 حصان وفتيس مانيوال

مازدا fast and farious
مازدا fast and farious
مازدا fast and farious

فيديو

وسام ابو علي

باع كل حاجة.. وسام أبو علي يفكر في الهروب من الأهلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر في مرمى الحروب الخبيثة "زمن المؤامرات"

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

المزيد