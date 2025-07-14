الخطيب يرافق بعثة الأهلي في معسكر الإعداد بـ تونس

استعرض مجلس إدارة النادي الاهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، في اجتماعه الذي عقد ظهر اليوم ترتيبات سفر بعثة الفريق الأول لكرة القدم والتي يرافقها الكابتن محمود الخطيب إلى تونس، لخوض معسكر الإعداد قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد والاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بالبعثة، ولضمان تحقيق أقصى استفادة من المعسكر، خاصة بعد فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون لمدة 18 يومًا عقب المشاركة في كأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي معسكرًا في مدينة طبرقة التونسية بداية من يوم 19 يوليو الجاري ولمدة 10 أيام.

وسيتخلل معسكر الأهلي في تونس ثلاث مباريات ودية قوية لرفع جاهزية اللاعبين قبل انطلاق الموسم الجديد.

وكان الأهلي قد أنهى الموسم الماضي بطلاً للدوري والسوبر المحلي فيما غادر كأس العالم للأندية مع نهاية دور المجموعات