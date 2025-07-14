سيراميكا كليوباترا يعير نجم الفريق لـ كهرباء إسماعيلية

وافق نادي سيراميكا كليوباترا، على إعارة علي الجابري، حارس مرمى الفريق الأول، إلى فريق كهرباء الإسماعيلية، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وانضم علي الجابري، إلى فريق كهرباء الإسماعيلية، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

لم أتردد في العرض .. أول رد من خالد عبدالفتاح بعد إنتقاله لـ سيراميكا كليوباترا

أكد خالد عبد الفتاح، أنه لم يتردد في قبول عرض سيراميكا كليوباترا بمجرد التفاوض معه، لضمه إلى صفوف الفريق في الانتقالات الصيفية الجارية.

أوضح أن نادي سيراميكا كليوباترا يملك كل المقومات التي تجعله بطلًا، وهو بالفعل فريق بطل ومُعتاد على منصات التتويج، وسبق أن حصد كأس عاصمة مصر ٣ مواسم متتالية.

وأضاف: أنه لمس حرص المسؤولين في نادي سيراميكا كليوباترا على التعاقد معه، وهو ما جعله يشعر بالارتياح للتواجد داخل المنظومة الخاصة بالنادي.

وأعرب عن سعادته بحفاوة الاستقبال من جانب زملاؤه بفريق سيراميكا كليوباترا، مشيرًا إلى أنه هناك حالة من التركيز الكبير في التدريبات من جانب اللاعبين والجهاز الفني بقيادة الكابتن علي ماهر.