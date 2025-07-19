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رسميًا.. تحميل كراسة شروط سكن المصريين 7 عبر هذا الرابط
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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رسميًا.. تحميل كراسة شروط سكن المصريين 7 عبر هذا الرابط

رسميًا.. تحميل كراسة شروط سكن المصريين 7 عبر هذا الرابط
رسميًا.. تحميل كراسة شروط سكن المصريين 7 عبر هذا الرابط
عبد العزيز جمال

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن بدء طرح المرحلة السابعة من مشروع «سكن لكل المصريين 7»، ضمن مبادرة الدولة لتوفير وحدات سكنية مدعومة لمحدودي ومتوسطي الدخل، بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في خطوة تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

رابط كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي على الإنترنت

أتاحت وزارة الإسكان كراسة الشروط الخاصة بشقق الإسكان الاجتماعي الجديدة بشكل إلكتروني عبر منصة مصر الرقمية، لتسهيل الاطلاع والتحميل دون الحاجة للذهاب إلى المكاتب الحكومية.

ويستطيع المواطنون الراغبون في الحجز الدخول على منصة مصر الرقمية، وسداد رسوم بقيمة 350 جنيهًا باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني المختلفة لتحميل الكراسة.

رسوم التسجيل والمصروفات الإدارية

وفقًا لما أعلنته وزارة الإسكان، فإن رسوم التسجيل تبلغ 350 جنيهًا، بالإضافة إلى مصروفات إدارية بنفس القيمة للمتقدمين الجدد، فيما يدفع غير المدرجين ضمن أولويات الحجز 150 جنيهًا فقط كمصروفات إدارية.

مقدم جدية الحجز وفترة السداد

تبدأ فترة سداد مقدم جدية الحجز ورفع المستندات إلكترونيًا من الأحد 28 يوليو وحتى الأربعاء 30 أكتوبر 2025، مع تخصيص الأسبوع الأول (من 28 يوليو وحتى 4 أغسطس) للمواطنين من ذوي الهمم فقط.

الشروط العامة لحجز شقق الإسكان

حددت وزارة الإسكان مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين لحجز وحدات الإسكان الاجتماعي الجديدة، ومن أبرزها:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وشخصًا طبيعيًا وليس كيانًا اعتباريًا كالشركات أو المؤسسات.

ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا وقت فتح باب التقديم.

ألا يحق للأسرة الواحدة التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية.

عدم الحصول على وحدة سكنية مدعومة في مشروعات سكنية سابقة مثل "دار مصر" أو "سكن مصر".

عدم الاستفادة من دعم مالي سابق من أي جهة حكومية.

تفاصيل التمويل العقاري ومقدم الحجز

أكدت الوزارة أن التمليك سيكون بنظام التمويل العقاري بمعدلات فائدة مخفضة لتناسب مختلف شرائح الدخل:

محدودو الدخل: فائدة 8% سنويًا، ومقدم حجز 50 ألف جنيه.

متوسطو الدخل: فائدة 12% سنويًا حتى 20 سنة، ومقدم حجز 100 ألف جنيه.

وستكون جميع التفاصيل المتعلقة بسداد المقدمات والمصاريف الإدارية مذكورة في كراسة الشروط الإلكترونية.

الحد الأقصى للدخل الشهري

حدد الصندوق القومي للإسكان والدعم العقاري الحد الأقصى للدخل وفق الفئات المستهدفة:

محدودو الدخل:

فرد: 12 ألف جنيه شهريًا

أسرة: 15 ألف جنيه شهريًا

متوسطو الدخل:

فرد: 20 ألف جنيه شهريًا

أسرة: 25 ألف جنيه شهريًا

مواعيد التقديم وأسبقية الحجز

فتح باب الحجز يبدأ من الثلاثاء 15 يوليو 2025 وحتى 7 أغسطس 2025، والتخصيص سيكون وفق نظام أسبقية الحجز الإلكتروني، لذلك يُنصح بالإسراع في التسجيل لتجنب الضغط على المنصات الرسمية.

الأوراق المطلوبة للتقديم

أعلنت وزارة الإسكان عن قائمة المستندات الأساسية التي يجب رفعها عند التقديم، وتشمل:

  • صورة الرقم القومي للزوج والزوجة
  • شهادة دخل حديثة ومعتمدة
  • قسيمة الزواج المميكنة
  • إيصال مرافق حديث (كهرباء أو غاز أو مياه)
  • إيصال سداد مقدم الحجز
  • إيصال سداد قيمة كراسة الشروط
  • استمارة الحجز موضح بها نوع الوحدة والمدينة
  • الإقرار المرفق بكراسة الشروط موقعًا

رابط تحميل كراسة الشروط والتقديم

رابط التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي:
https://cservices.shmff.gov.eg

رابط تحميل كراسة شروط سكن المصريين 7

عبر منصة مصر الرقمية: https://digital.gov.eg

عبر الموقع الرسمي لصندوق الإسكان: www.shmff.gov.eg

وأكدت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن الإعلان السابع يتيح فرصة مميزة للمواطنين من متوسطي ومحدودي الدخل للحصول على وحدة سكنية مدعومة، مشيرة إلى أن كراسة الشروط متاحة عبر المواقع الرسمية.

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