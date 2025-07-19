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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رد غير متوقع من سيد عبد الحفيظ على طلب إمام عاشور المساواة مع زيزو

امام عاشور وزيزو
امام عاشور وزيزو
حمزة شعيب

أوضح سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، موقفه من طلبات بعض اللاعبين لزيادة رواتبهم، في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر"، مؤكداً أهمية الحفاظ على هوية وقيم النادي دون إحداث فوضى داخل غرف الملابس.

 

قال عبد الحفيظ: “من الطبيعي أن يرى اللاعب مستواه وقد يطالب بالمقارنة بزملائه، لكن الصعب هو الحفاظ على نظام النادي وسياساته داخل الفريق.”

أضاف: “هل يليق أن يتجه اللاعب لإنهاء عقده بعبارة: 'أريد مثل زيزو وإلا أغادر'؟ إذا قالها، فليرحل، لأننا لسنا بحاجة لمن يخلق توتراً.”

 

شدد على أن الأهلي يسبق الأفراد: “النادي رقم واحد، ولا أحد فوقه.”

أشار إلى أن رحيل أي لاعب – مهما كان قيمته – لا يهدم الكيان: “قد يخسر النادي مؤقتاً، لكنه سرعان ما يعود أقوى.”

 تفاصيل عن أزمة إمام عاشور:

“لو طلب زيادة من أجل التمديد فهو حق طبيعي في سياق التقدير الفني أو إنجاز اللاعب”، وأضاف: “لكن أن يطلب التساوي مع نجوم جدد في السوق الحالية فهذا غير منطقي.”

أشار إلى أن تحديد الأجر يجب أن يتماشى مع أداء اللاعب واحتياج الفريق، وليس مجرد ضغط شخصي.

عن حمدي فتحي وأحمد عبد القادر: “إذا اختار أي منهما الانطلاق خارج الأهلي، فهذا قراره، ولا يعني أننا نحكم عليه بالسوء.”

شدد على أن دعم اللاعب بالأدوار والحفاظ على الاحترام لا يعني بقاءه إلى الأبد.

 

وصف بيراميدز بأنه منافس قوي، لكنه لا يهدد كيان الأهلي: “ما يجعله كبيراً هو جماهيره وليس فقط الأسماء أو الأموال.”

امام عاشور زيزو سيد عبد الحفيظ الأهلي

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