تداول 19 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 9 سفن، بينما غادر 10 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 29 سفينة .



وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 29847 طن تشمل : 12495 طن يوريا و 6835 طن جبس معبأ و 1028 طن سكر معبأ و 1875 طن مولاس و 7614 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 53807 طن تشمل : 15962 طن حديد و 24270 طن ذرة و 11931 طن خردة و 1644 طن خشب زان .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 342 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 175 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 981 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال في مخازن القطاع الخاص 8069 طنًا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 6034 حركة .