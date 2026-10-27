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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تداول 19 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط
زينب الزغبي

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 9 سفن، بينما غادر 10 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 29 سفينة .


وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 29847 طن تشمل : 12495 طن يوريا و 6835 طن جبس معبأ و 1028 طن سكر معبأ و 1875 طن مولاس و 7614 طن بضائع متنوعة .
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 53807 طن تشمل :  15962 طن حديد  و 24270 طن ذرة و 11931 طن خردة و 1644 طن خشب زان .
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 342 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 175 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 981 حاوية مكافئة . 
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال في مخازن القطاع الخاص 8069 طنًا ،  بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 6034 حركة .

دمياط محافظ دمياط ميناء دمياط سفن

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