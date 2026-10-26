محافظ دمياط يتفقد الوحدة الصحية بـ العطوي للاطمئنان على مستوى الخدمات

أجرى الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، جولة تفقدية بوحدة طب الأسرة بالعطوي، رافقه خلالها الدكتور محمد فوزي، نائب المحافظ، وفايزة فودة، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور، لمتابعة انتظام سير العمل والوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وتفقد المحافظ عددًا من أقسام الوحدة، شملت عيادة الأسنان وعيادة كبار السن والأمراض المزمنة والمعمل، كما تابع أعمال التطعيمات، واطمأن على انتظام العمل وتوافر الخدمات المقدمة للمترددين على الوحدة.

ووجّه المحافظ الشكر لفريق العمل بالوحدة، تقديرًا لجهودهم في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، مؤكدًا أهمية مواصلة العمل والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.