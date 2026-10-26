مدير أمن دمياط يتفقد وحدة مرور فارسكور ويوجه بتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين

أجرى اللواء وائل الأشوح، مدير أمن دمياط، جولة تفقدية داخل وحدة مرور فارسكور، استقبله خلالها الرائد سعيد شوقي ، رئيس وحدة المرور ، وذلك لمتابعة سير العمل والوقوف على مستوى الخدمات المرورية المقدمة للمواطنين.

وخلال جولته، تابع مدير أمن دمياط آليات تقديم الخدمات للمواطنين، ومدى انتظام العمل داخل الوحدة، مؤكدًا ضرورة حسن معاملة المواطنين، والعمل على تلبية احتياجاتهم وتيسير الإجراءات أمامهم، بما يضمن تقديم الخدمات بسهولة ويسر وفي أسرع وقت ممكن.

وشدد اللواء وائل الأشوح على أهمية الالتزام بمعايير الانضباط وجودة الأداء، وتذليل أي معوقات قد تواجه المواطنين أثناء حصولهم على الخدمات المرورية، في إطار حرص وزارة الداخلية على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور وتحقيق رضا المواطنين.

وتأتي الجولة في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمواقع تقديم الخدمات الأمنية والمرورية، والحرص على تطوير الأداء وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين بمحافظة دمياط.