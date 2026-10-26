محافظ دمياط يفتتح المرحلة الأولى من نادي «سيتي كلوب»

افتتح الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، المرحلة الأولى من نادي «سيتي كلوب» بالمحافظة، وذلك بحضور الدكتور محمد فوزي، نائب المحافظ، والدكتور حسام أبو سالم، مدير مديرية الشباب والرياضة، والكابتن ياسر الرملي، رئيس مجلس إدارة شركة «سيتي كلوب»، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.

وعقب الافتتاح، تفقد المحافظ مكونات المرحلة الأولى من المشروع، التي تضم ملعبين متعددي الاستخدامات، وملعبين للتنس الأرضي، وملعبين للبادل، وملعبًا خماسيًا لكرة القدم، إلى جانب مبنى غرف خلع الملابس «اللوكرز»، ومنطقة ألعاب للأطفال «كيدز إيريا»، ومناطق للجلوس، ودورات مياه، ومبنى مقام على السور بديلًا لمركز الشباب.

واستمع المحافظ إلى شرح حول المراحل التالية من المشروع، حيث تتضمن المرحلة الثانية إنشاء منطقة للألعاب، وملعب كرة قدم رئيسيًا، وصالة للألعاب الرياضية «جيم»، و«كلوب هاوس»، فيما تشمل المرحلة الثالثة إنشاء حمام سباحة أوليمبي، وحمام سباحة عائلي، ومسجد، بما يسهم في توفير منظومة متكاملة من الخدمات والأنشطة الرياضية والترفيهية لأبناء المحافظة.

وأكد محافظ دمياط حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم للمشروعات التي تسهم في تقديم خدمات متميزة لأبناء المحافظة، وتوفر أنشطة رياضية واجتماعية وترفيهية متنوعة.

وأشار إلى أهمية إتاحة بيئة مناسبة للأطفال والشباب لاكتشاف مواهبهم وتنميتها، وممارسة الأنشطة المختلفة في أجواء آمنة، بما يجعل هذه المشروعات متنفسًا للأبناء والأسر، ويسهم في تحسين جودة الحياة بالمحافظة.