مواصلة أعمال التوسعة والتطوير بمدرستين بفارسكور

أجرى الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، اليوم، جولة تفقدية بمدرستي ماهر رخا الثانوية ومصباح زهران الإعدادية الثانوية بمركز فارسكور، لمتابعة أعمال التوسعة والتطوير ورفع الكفاءة، والاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور محمد فوزي، نائب المحافظ، و ياسر عمارة، مدير مديرية التربية والتعليم بدمياط، والمهندسة جيهان حسين، مدير هيئة الأبنية التعليمية بدمياط، والأستاذة فايزة فودة، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور.

واستهل المحافظ جولته بتفقد مدرسة ماهر رخا الثانوية بقرية الغوابين، حيث تابع أعمال الإحلال الكلي للمبنى، الذي يضم ٩ فصول دراسية ومعملًا مطورًا وغرفًا إدارية.

واستكمل المحافظ جولته بمدرسة مصباح زهران الإعدادية الثانوية بقرية العطوي، حيث تابع أعمال التوسعة والتطوير ورفع الكفاءة، والتي شملت إنشاء مبنى جديد يضم ١٢ فصلًا دراسيًا، ليصل إجمالي عدد الفصول بالمدرسة إلى ٢٤ فصلًا.

كما تفقد المحافظ الفصول الدراسية ومرافق المدرستين، وتواصل مع الطلاب والمعلمات، للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية ومستوى الخدمات المقدمة، مؤكدًا أهمية مواصلة جهود تطوير المنشآت التعليمية ورفع كفاءتها، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب، ودعم جودة العملية التعليمية بمختلف مدارس المحافظة.