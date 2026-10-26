البنك الأوروبي للاستثمار يوقع اتفاقية بـ5.37 مليون دولار لدعم القطاع الخاص المصري

أقام البنك الأوروبي للاستثمار، اليوم الإثنين، حفل توقيع اتفاقية التزام البنك باستثمار يصل إلى5.37 مليون دولار أمريكي في صندوق تنمية كابيتال فنتشرز الثاني، حيث نجح في الإغلاق النهائي بحجم إجمالي بلغ 130 مليون دولار أمريكي.

ويستهدف الصندوق الاستثمار في الشركات المصرية القائمة ذات إمكانات النمو المرتفعة، بما يسهم في دعم القطاع الخاص، وتعزيز نمو الشركات، وخلق فرص جديدة، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر .

وألقت جيلسومينا فيليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، كلمة على الحضور، بمناسبة التوقيع، بالإضافة إلى الممثلين عن شركة تنمية كابيتال فنتشرز ووفد الاتحاد الأوروبي في مصر.