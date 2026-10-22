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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي تضاعف قيمة خطة التكيف مع التغير المناخي إلى 30 مليار يورو

مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي
مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي
أ ش أ

قدمت مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي (EIB Group)، اليوم، خطتها لتوفير ما لا يقل عن 30 مليار يورو لدعم التكيف مع التغير المناخي بحلول عام 2030، وهو ما يمثل مضاعفة لحجم التمويل مقارنة بالسنوات الخمس الماضية.

وسيساعد هذا التمويل أوروبا على التكيف مع موجات الحر، والجفاف، وحرائق الغابات، والفيضانات، من خلال دعم مجالات متنوعة تشمل شبكات الطاقة، والمباني العامة، وأنظمة المياه، والزراعة القادرة على الصمود أمام التغيرات المناخية.

وتجمع "المرحلة الثانية من خطة التكيف" (2026–2030) بين التمويل، والضمانات، والدعم الاستشاري، بهدف تسريع الاستثمار في البنية التحتية والمدن والزراعة القادرة على الصمود أمام التغير المناخي في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي وخارجه.

وحظيت الخطة هذا الأسبوع بموافقة مجالس إدارة بنك الاستثمار الأوروبي والصندوق الأوروبي للاستثمار (EIF) في لوكسمبورج.

وصرحت ناديا كالفينيو، رئيسة مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي، قائلة: "إن التكيف مع التغير المناخي خيار بديهي ومنطقي؛ فكل يورو يُستثمر في الوقاية والتكيف مع التغير المناخي يوفر 10 يورو كانت ستُنفَق على معالجة الأضرار وإجراء الإصلاحات".

وستعمل الخطة على تسريع تمويل التكيف من خلال تسهيل تحديد وتمويل الاستثمارات المتعلقة بهذا المجال، لا سيما بالنسبة للشركات الصغيرة.

ومن خلال مبادرة "TechEU"، ستساعد مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي الشركات الأوروبية على طرح تقنيات مبتكرة في الأسواق، تشمل أنظمة التبريد، وحلول الطاقة القادرة على الصمود، وتقنيات ترشيد استهلاك المياه.

وتدعم هذه الخطة أجندة المفوضية الأوروبية بشأن القدرة على الصمود، وذلك من خلال تحويل البيانات المتعلقة بالمخاطر المناخية إلى مشاريع قابلة للتمويل، وبناء قاعدة أوسع من الاستثمارات الموجهة نحو التكيف.

وتُعد هذه الخطة جزءاً من "المرحلة الثانية لخارطة طريق البنك المناخي" (Climate Bank Roadmap) الخاصة بمجموعة بنك الاستثمار الأوروبي للفترة 2026–2030.

وستسهم هذه الخطة في حماية إمدادات المياه، والإنتاج الغذائي، والنظم البيئية السليمة، وذلك من خلال تمويل أنظمة الري التي تتسم بالكفاءة في استخدام المياه، ومرافق التخزين وإعادة الاستخدام، والممارسات الزراعية القادرة على التكيف مع تغير المناخ، والحلول القائمة على الطبيعة — مثل استعادة الأراضي الرطبة والغابات والسهول الفيضية — بالإضافة إلى البنية التحتية المصممة للصمود أمام موجات الجفاف والفيضانات.

وعلى الصعيد العالمي، ستكثف الخطة من دعمها وتقديمها للمساعدة الفنية للدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ، ولا سيما الدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل البلدان نمواً.

وسيعمل بنك الاستثمار الأوروبي ومجموعته بالتعاون مع المفوضية الأوروبية على تطوير مشاريع قابلة للاستثمار في مجالات إدارة المياه، وحماية المناطق الساحلية، وأنظمة الإنذار المبكر، ووسائل النقل القادرة على الصمود، وإدارة مخاطر الكوارث.

وبالإضافة إلى اعتماد المرحلة الثانية من "خطة التكيف"، وافق مجلسا إدارة بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) والصندوق الأوروبي للاستثمار (EIF) على تمويلات جديدة بقيمة 11.8 مليار يورو لمجموعة من المشاريع، منها 5.5 مليار يورو مخصصة لتعزيز الاستقلالية في مجال الطاقة داخل أوروبا.

وتشمل هذه التمويلات دعم البنية التحتية للطاقة في كل من فرنسا وألمانيا والمجر وإيطاليا، ومشاريع الطاقة المتجددة في النمسا وهولندا ورومانيا، وكفاءة الطاقة في إسبانيا والسويد.

كما دعم مجلس إدارة بنك الاستثمار الأوروبي الاستثمار في قطاع علوم الحياة في أوروبا، بهدف تعزيز الابتكار، وتوسيع نطاق الأعمال، وضمان مرونة سلاسل التوريد.

من جانبه.. وافق الصندوق الأوروبي للاستثمار (EIF) على تمويلات جديدة لتعزيز القدرة التنافسية للشركات في مجالات مثل الابتكار، والتحول الرقمي، والطاقة النظيفة، إلى جانب ثمانية استثمارات ضمن مبادرة "TechEU"، بما في ذلك دعم التكنولوجيا النظيفة.

وخارج حدود الاتحاد الأوروبي، ستدعم مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي إنشاء بنية تحتية للمياه قادرة على التكيف مع تغير المناخ في الأرجنتين، بالإضافة إلى توفير مياه الشرب الآمنة وتحسين خدمات الصرف الصحي في غانا.

بنك الاستثمار الأوروبي التغير المناخي حجم التمويل

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