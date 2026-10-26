قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير المالية: سنعمل على منح زيادات مالية كبيرة للاخصائيين والإداريين
جوتيريش: دور مصر لا يمكن الاستغناء عنه في القضية الفلسطينية
جوتيريش: لا سلام في الشرق الأوسط دون حل الدولتين.. وأطالب برفع القيود عن مساعدات غزة
إخفاق طوفان الأقصي يلاحقه.. نتنياهو يواجه غضب الإسرائيليين في أول انتخابات منذ هجوم 7 أكتوبر
وزير التعليم: نعمل على تحسين أوضاع المعلمين ماليا تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي
جوتيريش: مصر مركز أساسي في الإقليم وشريك استراتيجي للأمم المتحدة
جوتيريش: الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب يجب أن تستند إلى القانون الدولي
وزير التعليم: زيادات أجور المعلمين من أكبر الزيادات وستصل ل 15 ألف جنيه
يناير يفتح باب الرحيل والاحتراف العربي.. هل اقتربت علاقة الزمالك مع أحمد فتوح من خط النهاية؟
378 فرصة عمل جديدة بالقليوبية.. رواتب تصل لـ13 ألف جنيه في 3 شركات كبرى
حدث تاريخي في لندن لأول مرة.. موعد حفل الكرة الذهبية 2026 الليلة
تعاون بين الكهرباء وEDRA العالمية في الطاقة المتجددة ومشروعات البنية التحتية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

محافظ البنك المركزي يلتقي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي

محافظ البنك المركزي خلال الاجتماعات
محافظ البنك المركزي خلال الاجتماعات
محمد يحيي

التقى  حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، جيلسومينا فيجليوتي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، في إطار زيارتها الحالية لمصر، لبحث أوجه التعاون وخطط الشراكة المستقبلية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

لماذا الاجتماع

وفي مستهل اللقاء، رحب المحافظ، بنائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، مشيدًا بالشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين البنك المركزي المصري وبنك الاستثمار الأوروبي الذراع التمويلي للاتحاد الأوروبي.

كما استعرض  تطورات الاقتصاد الوطني ومؤشرات السلامة المالية للبنوك العاملة في جمهورية مصر العربية، وما تحقق من تقدم إيجابي على الرغم من التحديات العالمية والإقليمية غير المسبوقة.

ومن جانبها، نوهت جيلسومينا فيجليوتي،أن صلابة القطاع المصرفي المصري وقوته تعكسهمامؤشرات السلامة المالية للبنوك، وعلى الأخص ارتفاع معدل كفاية رأس المال ونسب السيولة، إلى جانب تدني نسبة القروض غير المنتظمة، مثمنة التعاون المثمر بين بنك الاستثمار الأوروبي ومصر، ومشيرةً إلى جهود البنك المركزي المصري في دعم الاقتصاد المصري والنهوض به.

وأعرب الجانبان، خلال اللقاء، عن تطلعهما إلى تعزيز العلاقات بينهما، ولا سيما في مجالات الاستدامة ودعم جهود البنك المركزي المصري في مجال التمويل المستدام. وفي هذا السياق، استعرض الجانبان برنامج الدعم الفني للأنظمة المالية الخضراء (Greening Financial Systems Program – GFS)، الذي يقدمه بنك الاستثمار الأوروبي لدعم جهود البنك المركزي في مجال التمويل المستدام، كما تم التأكيد على حرص البنك المركزي المصري على تفعيل البرنامج خلال الفترة المقبلة.

وجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري انضم إلى هذا البرنامج في يوليو 2025، كما أن الجانبين بصدد توقيع اتفاق تعاون مشترك يتضمن بنودًا لبناء القدرات الفنية.

حسن عبد الله محافظ البنك المركزي اخبار مصر مال واعمال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الجرام وصل إلى 7300 جنيه.. ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم

البنزين

بعد القرارات الجديدة وزيادة الدولار.. أسعار البنزين اليوم في مصر

محافظ الإسكندرية ورئيس الأكاديمية البحرية يكرّمان نجل الشهيد أحمد المنسي في حفل تخرجه

محافظ الإسكندرية ورئيس الأكاديمية البحرية يكرمان نجل الشهيد أحمد المنسي في حفل تخرجه

الزمالك

إدارة الزمالك تحيل ملف التعاقد مع اللاعبين الأجانب إلى النيابة

الدولار

رايح على فين..ارتفاع جديد في سعر الدولار اليوم

أنابيب البوتاجاز

رسميا بعد قرار لجنة التسعير.. أسعار أنابيب البوتاجاز اليوم الإثنين 26 أكتوبر 2026

آخر وقت لصلاة العشاء

ما هو آخر وقت لصلاة العشاء؟.. الإفتاء توضح حكم تأخيرها إلى منتصف الليل

أسعار الدولار في مصر

سعر الدولار اليوم الاثنين.. يواصل الصعود فوق 55 جنيها في أغلب البنوك

ترشيحاتنا

العاهل الأردني

العاهل الأردني يستقبل رئيس الوزراء العراقي لبحث تعزيز التعاون الثنائي

وزير الخارجية الأردني

وزير الخارجية الأردني يتلقى اتصالات من نظرائه في مصر ودول عربية وأجنبية

الداخلية السعودية

لتيسير الدخول.. السعودية تطلق خدمة "أبشر سفر للزوار" للقادمين عبر المنافذ البرية

بالصور

100جيجا بـ150 جنيها.. أسعار الإنترنت الجديدة بعد قرارات الحكومة

اسعار الانترنت الجديدة
اسعار الانترنت الجديدة
اسعار الانترنت الجديدة

وزير الري: مصر حريصة على تعزيز العمل العربي المشترك وتبادل الخبرات لتحقيق الأمن المائي

وزير الري يفتتح المؤتمر العربي السابع للمياه
وزير الري يفتتح المؤتمر العربي السابع للمياه
وزير الري يفتتح المؤتمر العربي السابع للمياه

البيضاء بـ84 جنيها.. أسعار الفراخ والبانيه والبيض اليوم بالأسواق

اسعار الدواجن اليوم
اسعار الدواجن اليوم
اسعار الدواجن اليوم

محمد محسن أول الحضور.. تشييع جثمان المنتج حسام علوان بالسيدة نفيسة

جنازة المنتج حسام علوان
جنازة المنتج حسام علوان
جنازة المنتج حسام علوان

فيديو

نقل عدد من الأطفال بطريقة تعرض حياتهم للخطر

فوق السقف وبيضحكوا.. فيديو صادم لنقل طلاب مدارس بالنهضة

حقيقية مرض عائشة الكيلاني

بعد سنوات من الغياب.. ظهور عائشة الكيلاني يكسر قلوب محبيها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: كيف تستلهم مصر مسارها.. حين يلتقي الدستور بالسيادة والعدالة الاجتماعية في الفكر التركي

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: المعادن النادرة لا تدرك صحة البيئة المناخية

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من الأمن الغذائي إلى مرونة الاقتصاد المصري.. رؤية متكاملة للتنمية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إحسان عبد القدوس الذي لا نعرفه!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: من يشكل الحكومة المقبلة في إسرائيل؟!

المزيد