محافظ البنك المركزي يلتقي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي

التقى حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، جيلسومينا فيجليوتي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، في إطار زيارتها الحالية لمصر، لبحث أوجه التعاون وخطط الشراكة المستقبلية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

لماذا الاجتماع

وفي مستهل اللقاء، رحب المحافظ، بنائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، مشيدًا بالشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين البنك المركزي المصري وبنك الاستثمار الأوروبي الذراع التمويلي للاتحاد الأوروبي.

كما استعرض تطورات الاقتصاد الوطني ومؤشرات السلامة المالية للبنوك العاملة في جمهورية مصر العربية، وما تحقق من تقدم إيجابي على الرغم من التحديات العالمية والإقليمية غير المسبوقة.

ومن جانبها، نوهت جيلسومينا فيجليوتي،أن صلابة القطاع المصرفي المصري وقوته تعكسهمامؤشرات السلامة المالية للبنوك، وعلى الأخص ارتفاع معدل كفاية رأس المال ونسب السيولة، إلى جانب تدني نسبة القروض غير المنتظمة، مثمنة التعاون المثمر بين بنك الاستثمار الأوروبي ومصر، ومشيرةً إلى جهود البنك المركزي المصري في دعم الاقتصاد المصري والنهوض به.

وأعرب الجانبان، خلال اللقاء، عن تطلعهما إلى تعزيز العلاقات بينهما، ولا سيما في مجالات الاستدامة ودعم جهود البنك المركزي المصري في مجال التمويل المستدام. وفي هذا السياق، استعرض الجانبان برنامج الدعم الفني للأنظمة المالية الخضراء (Greening Financial Systems Program – GFS)، الذي يقدمه بنك الاستثمار الأوروبي لدعم جهود البنك المركزي في مجال التمويل المستدام، كما تم التأكيد على حرص البنك المركزي المصري على تفعيل البرنامج خلال الفترة المقبلة.

وجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري انضم إلى هذا البرنامج في يوليو 2025، كما أن الجانبين بصدد توقيع اتفاق تعاون مشترك يتضمن بنودًا لبناء القدرات الفنية.