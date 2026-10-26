توقيع بروتوكول لتوطين كيماويات تنقية مياه الشرب.. ومذكرة تفاهم للتوسع في التحصيل الإلكتروني

شهد المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمرافق، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة للكيماويات، لتوطين صناعة كيماويات تنقية مياه الشرب.

وذلك على هامش فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا المياه والصرف الصحي وتحلية المياه ومعالجة وتدوير المخلفات (IWWI 2026)، المنعقد خلال الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر 2026، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات والمعارض بمدينة نصر.

جاء ذلك بحضور الدكتور عبد القوي خليفة، وزير مرافق مياه الشرب والصرف الصحي الأسبق، ورؤساء الهيئات وقيادات قطاع المرافق بوزارة الإسكان، وعدد من الخبراء والمتخصصين.

وقد وقّع البروتوكول المهندس أحمد علي حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس مصطفى أحمد الشيمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وتيسير بن سعيد محمد الشيخ.

توطين الصناعات

وأشار المهندس أحمد عمران، إلى أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار توجه الدولة المصرية نحو توطين الصناعات المختلفة، وتعزيز الاعتماد على المنتجات المصنعة محليًا في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، بما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج، ونقل التكنولوجيا، ودعم القدرات الصناعية الوطنية، وتعزيز كفاءة واستدامة مرافق مياه الشرب والصرف الصحي.

ويتضمن البروتوكول تبادل الخبرات الفنية والهندسية، ونقل المعرفة والتكنولوجيا المتعلقة بإنتاج مادة بولي الألومنيوم كلورايد «باك 18»، ودعم جهود توطين هذه الصناعة في السوق المصرية، إلى جانب تطوير القدرات الفنية للكوادر المصرية، وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في الصناعات المرتبطة بمرافق مياه الشرب والصرف الصحي.

ويشمل التعاون أيضًا العمل على التوسع في إنتاج المادة محليًا، ودراسة فرص تصديرها إلى أسواق الشرق الأوسط ودول حوض النيل، بما يعزز الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر، ويدعم توجه الدولة نحو تعزيز تنافسية المنتجات المصرية وفتح أسواق تصديرية جديدة للصناعات المرتبطة بقطاع المياه.

كما أن البروتوكول يستهدف وضع إطار للتعاون بين الأطراف في توطين صناعة مادة بولي الألومنيوم كلورايد «باك 18»، المستخدمة كمادة مروبة في عمليات تنقية مياه الشرب، بالتوازي مع استخدام الشبة السائلة، بما يتيح تنويع المواد المستخدمة في عمليات التنقية، والاستفادة من الحلول التكنولوجية الحديثة في تطوير منظومة إنتاج مياه الشرب.

ويعكس توقيع البروتوكول حرص وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والجهات التابعة لها على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتشجيع الاستثمارات في الصناعات المغذية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، ودعم جهود توطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الواردات، ورفع كفاءة منظومة الإنتاج، وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية، وتحقيق الاستدامة الاقتصادية والتشغيلية لمرافق المياه.

كما شهد المهندس أحمد عمران، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة للمدفوعات والخدمات الإلكترونية، للتوسع في خدمات التحصيل الإلكتروني لفواتير مياه الشرب وشحن العدادات مسبقة الدفع.

ووقّع مذكرة التفاهم المهندس مصطفى أحمد الشيمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء حازم محمد علي سعفان.

وأوضح المهندس عمران، أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار توجهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية نحو التوسع في تطبيق منظومة التحول الرقمي، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز وسائل الدفع والتحصيل الإلكتروني، بما يسهم في تبسيط الإجراءات، وتيسير حصول العملاء على الخدمات، وتوفير قنوات متعددة وآمنة لسداد مستحقات استهلاك مياه الشرب وشحن العدادات مسبقة الدفع.

وتستهدف مذكرة التفاهم زيادة إتاحة خدمات التحصيل الإلكتروني لفواتير استهلاك مياه الشرب وشحن كروت العدادات مسبقة الدفع لعملاء الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، من خلال التطبيقات والقنوات الإلكترونية التابعة، إلى جانب إتاحة السداد باستخدام البطاقات البنكية عبر المواقع والتطبيقات الإلكترونية المملوكة للشركة القابضة وشركاتها التابعة.