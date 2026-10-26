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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

البنك المركزي يعلن ارتفاع طلبات شراء سندات الخزانة إلى 29.36 مليار جنيه

البنك المركزي
البنك المركزي
محمد يحيي

اعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع طلبات شراء سندات خزانة خلال مزاد جرى تنظيمه اليوم الإثنين 26-10-2026؛ لصالح وزارة المالية لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.

وكشف التقرير الصادر عن البنك المركزي المصري؛ عن وصول إجمالي استحقاقات سندات الخزانة ذات العائد الثابت لأجلي 1.5 و 3 سنوات؛ إلى 29.36 مليار جنيه بما يمثل 97.9% من الطرح المستهدف والمقدر بـ30 مليار جنيه.

وارتفعت طلبات الاستثمار في سندات الخزانة إلي 36 طلبًا تم قبولًأ فعليا من المستثمرين والمؤسسات المالية.

تفاصيل الطرح

وصل حجم الطلبات المقبولة في استحقاق عام ونصف ذو عائد ثابت 10.5 مليار جنيه من أصل 10 مليارات جنيه كانت مستهدفة بإجمالي 9 طلبات مقبولة من المستثمرين.

ووصل متوسط سعر الفائدة المقبو 24.43% و أعلي سعر بنسبة 24.5% وأقل سعر بنسبة 24.38%.

وبلغ حجم طلبات الاستثمار في استحقاق 3 سنوات ذو عائد ثابت 18.86 مليار جنيه من أصل 20 مليار جنيه كان مخطط بيعها بإجمالي 27 طلباً مقبولا من المستثمرين والمؤسسات المالية .

وصل متوسط سعر الفائدة المقبولة 23.98% وأعلي سعر بنسبة 24.128% وأقل سعر بنسبة 24%.

طلبات مقدمة

وعلي سياق متصل ارتفعت طلبات الشراء التي قدمها المستثمرون قبل قبول طلباتهم إلي 53.05 مليار جنيه بما يجاوز 176% من المستهدف ليصل حجم الطلبات المقدمة إلي 73 طلبًا مقدما.

وبلغ حجم الطلبات المقدمة في استحقاق خزانة  لمدة عام ونصف نحو 20.35 مليار جنيه بإجمالي 28 طلبًا مقبولًأ من المستثمرين والمؤسسات المالية .

وبلغ متوسط سعر الفائدة المقدمة 25.358% وأعلي سعر بنسبة 32% وأقل سعر بنسبة 24.38%.

وعلي سياق متصل سجلت حجم الاستثمارات في مبيعات استحقاق 3 سنوات 32.7 مليار جنيه بإجمالي 45 طلبًا مقبولا من المؤسسات المالية و البنوك .

وصل متوسط سعر الفائدة المقبولة للاستحقاق 24.828% وأعلي سعر بنسبة 29% وأقل سعر بنسبة 24%.

البنك المركزي اخبار مصر مال واعمال سندات خزانة وزارة المالية الفجوة التمويلية

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