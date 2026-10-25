تحذير عاجل من البنك المركزي بشأن حيلة جديدة لسرقة بيانات العملاء.. ما هي؟

تتزايد مخاطر الاحتيال الإلكتروني مع انتشار المعاملات المالية عبر الإنترنت، إذ يلجأ المحتالون إلى ابتكار أساليب جديدة تستهدف الاستيلاء على البيانات المصرفية للعملاء، مستغلين العروض الترويجية والخصومات الوهمية لإيقاع الضحايا في الفخ، وهو ما دفع البنك المركزي المصري إلى التحذير من هذه الممارسات، والتنبيه إلى ضرورة توخي الحذر عند التعامل مع الروابط والعروض مجهولة المصدر.

عروض وهمية تستهدف الحسابات البنكية

تعتمد إحدى الحيل التي يستخدمها المحتالون على الترويج لعروض مغرية وخصومات استثنائية، بهدف دفع المستخدمين إلى زيارة مواقع إلكترونية أو صفحات غير آمنة، ثم مطالبتهم بإدخال بيانات بطاقاتهم المصرفية ومعلوماتهم الشخصية، تحت ذريعة الاستفادة من التخفيضات أو الحصول على مزايا خاصة.

وتكمن خطورة هذه الأساليب في قدرتها على استغلال رغبة العملاء في الحصول على عروض مميزة، إذ تبدو الرسائل والصفحات المزيفة في بعض الأحيان شبيهة بالمنصات الرسمية، ما يزيد احتمالات انخداع المستخدمين ومشاركة بياناتهم الحساسة دون التأكد من هوية الجهة التي تقف وراء العرض.

وشدد البنك المركزي، في تحذير عبر صفحته الرسمية، على أهمية التحقق من مصادر العروض الترويجية قبل التفاعل معها، خاصة عندما تتضمن وعودًا بمكاسب أو خصومات غير منطقية، أو تطلب الإفصاح عن معلومات مالية وشخصية.

الروابط المجهولة.. بوابة للاحتيال الإلكتروني

ولا تقتصر محاولات الاحتيال على مواقع التسوق والعروض الترويجية، بل تمتد إلى الروابط التي تصل عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني، والتي قد تقود إلى صفحات مزيفة تحاكي المواقع الرسمية للبنوك أو المؤسسات المعروفة.

ويحاول المحتالون من خلال هذه الوسائل إقناع العملاء بأنهم يتعاملون مع جهات موثوقة، ثم استدراجهم لإدخال بياناتهم المصرفية، بما قد يعرض حساباتهم وأموالهم لخطر السرقة.

لذلك، ينبغي عدم الضغط على أي رابط مجهول أو مشاركة البيانات البنكية استجابة لرسالة غير موثوقة، حتى لو بدت صياغتها رسمية أو تضمنت شعارات جهات معروفة.

5 خطوات لحماية أموالك من السرقة

يمكن للعملاء الحد من مخاطر الاحتيال الإلكتروني من خلال اتباع مجموعة من الإجراءات الوقائية المهمة، أبرزها:

- الحفاظ على سرية البيانات: عدم مشاركة المعلومات المصرفية أو الشخصية مع أي جهة غير موثوقة.

- تجنب الروابط المشبوهة: عدم فتح الروابط الواردة من مصادر مجهولة عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني.

- التحقق من العروض: مراجعة المصدر الرسمي للعرض قبل إدخال أي بيانات أو الاستجابة لطلب مالي.

- التواصل مع البنك: الإبلاغ فورًا عند الاشتباه في محاولة احتيال أو ملاحظة أي نشاط غير معتاد على الحساب.

- استخدام القنوات الرسمية: تحديث البيانات المصرفية والتعامل مع الخدمات البنكية من خلال الوسائل المعتمدة لدى البنك.

كيف تتصرف عند الاشتباه في محاولة احتيال؟

ينبغي على العميل التواصل سريعًا مع البنك عبر قنواته الرسمية إذا اشتبه في تعرض بياناته للاستهداف، مع تجنب الاستجابة لأي رسائل تطلب معلومات إضافية.

كما يجب عدم تجاهل أي معاملات غير مألوفة تظهر على الحساب، والإبلاغ عنها فور اكتشافها.

وتظل الوقاية والوعي بأساليب الاحتيال الإلكتروني من أهم وسائل حماية الأموال، خصوصًا مع تطور الحيل المستخدمة لاستغلال ثقة العملاء ورغبتهم في الاستفادة من العروض الرقمية.