البنك المركزي: 10.13 تريليون جنيه ودائع بالعملة المحلية في مايو 2026

ارتفع حجم ودائع البنوك بالعملة المحلية لغير الحكومة إلي 10.33 تريليون جنيه في مايو الماضي مقابل 10.13 تريليون جنيه في إبريل السابق، ومقارنةً بـ10.1 تريليون جنيه في مارس من نفس العام.

وبحسب تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، فقد وصل حجم الودائع لقطاع الأعمال العام بالعملة المحلية إلى نحو 186.614 مليار جنيه في مايو الماضي مقابل 173.51 مليار جنيه في أبريل 2026، ومقارنةً بـ 177.16 مليار جنيه في مارس 2026.

ودائع القطاع العائلي

وسجلت الودائع بالقطاع العائلي 8.18 تريليون جنيه في مايو 2026 مقابل 8.07 تريليون جنيه في أبريل 2026، ومقارنةً بـ7.9 تريليون جنيه في مارس الماضي.

وبلغ حجم الودائع بالقطاع الخاص 1.804 تريليون جنيه في مايو 2026 مقابل 1.754 تريليون جنيه في أبريل 2026، ومقارنةً بـ1.76 تريليون جنيه في مارس 2026.

ووصل حجم الودائع للقطاع الخارجي إلى نحو 160.7 مليار جنيه في مايو الماضي 126.84 مليار جنيه في أبريل 2026، ومقارنةً بـ124.01 مليار جنيه في مارس السابق.