البنك المركزي يعلن قبول بيع أذون خزانة بـ 1.96 مليار دولار

أعلن البنك المركزي المصري عن قبول بيع أدوات دين محلية مقومة بالجنيه المصري في مزاد علني تم تنظيمه لصالح وزارة المالية لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.

وقال البنك المركزي المصري، إن طلبات المستثمرين المقبولة في بيع أجلي 182 و 364 يوما إلي 1979 طلبا تم قبولها من المستثمرين والمؤسسات المالية.

تفاصيل الاستثمارات

وبلغت جملة الاستثمارات المقبولة من المستثمرين 108.3 مليار جنيه بما يعادل 1.96 مليار دولار؛ من أصل 130 مليار جنيه؛ بما يمثل 83.3% من المستهدف.

تفاصيل الطرح

وقال التقرير إنه تم بيع أجل 364 يوما بقيمة 68.145 مليار جنيه من أصل 90 مليار جنيه كانت مستهدف بيعها، ليصل إجمالي الطلبات المقبولة 912 طلباً تم قبولها من المستثمرين والمؤسسات المالية.

وسجل متوسط سعر الفائدة المقبول نحو 25.91% وأعلى سعر بنسبة 26% وأقل سعر بنسبة 24.8%.

وصل حجم الطلبات المقبولة من أجل 182 يوما نحو 1067 طلبًا بقيمة 40.142 مليار جنيه من أصل 40 مليار جنيه مستهدفة.

وبلغ سعر الفائدة المقبولة نحو 25.17% وأقل سعر بنسبة 24.5% وأعلي سعر بنسبة 25.29%.