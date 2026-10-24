غدا.. البنك المركزي يبيع أذون خزانة بـ 120 مليار جنيه

يستهدف البنك المركزي المصري عن طرح أذون خزانة صباح غدًا الأحد 24-10-2026 رفع حجم طلبات بيع أذون الخزانة بمعدل زيادة يبلغ 15 مليار جنيه بما يعادل 271.5 مليون دولار مقارنة بما كان عليه الأسبوع الماضي.

ويستهدف البنك المركزي المصري جراء طرح أذون خزانة للسيطرة على الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة مقارنة بما تم طرحه في الأسبوع الماضي.

ويستهدف البنك المركزي المصري طرح أذون الخزانة من أجلي 91 و 273 يوما سيكون نيابة عن وزارة المالية عبر مزاد علني لعطاءات الخزانة.

و يستعد البنك المركزي المصري؛ صباح غدًا الأحد بيع أدوات دين محلية من أذون وسندات خزانة؛ لدعم الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.

حجم الطرح

وبلغ حجم الطرح بحسب ما أعلنه البنك المركزي المصري نحو 120 مليار جنيه بما يعادل 2.172 مليار دولار.

ويصل حجم استهداف بيع أذون خزانة من أجل 91 يوما بقيمة 40 مليار جنيه و أجل 273 يوما بقيمة 80 مليار جنيه.

ومع طرح أذون خزانة بقيمة 120 مليار جنيه اعتبارًا من غداً؛ سيتبقي طرحين اثنين بقيمة 155 مليار جنيه خلال يومي الإثنين والخميس من الأسبوع الجاري وبما يعادل 2.805 مليار دولار من أصل 275 مليار جنيه بما يساوي 4.98 مليار دولار مستهدفة.