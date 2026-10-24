قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حزب المصريين: مخرجات منتدى مصر 2026 خارطة طريق حقيقية نحو الجمهورية الجديدة
رسميًا.. الحكومة تقرر رفع الحد الأدنى للأجور لـ15 ألف جنيه.. موعد التطبيق والتفاصيل كاملة
الديهي عن مذكرة ليبيا وتركيا: يجب الالتزام بالقانون الدولي عند إبرام الاتفاقات ذات الطابع الاستراتيجي
حزب الجيل: المرحلة المقبلة تتطلب ترجمة رؤى منتدى مصر 2026 إلى واقع ملموس
قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل عدوانها الشامل على محافظة الخليل الفلسطينية
أحمد موسى: الدولة نجحت في القضاء على العشوائيات وتوفير حياة كريمة للمواطنين
اشتباكات عنيفة في باريس.. 500 متظاهر يواجهون الشرطة وسط احتجاجات الغلاء
مهيب عبد الهادي يطرح تساؤلًا بشأن استبعاد محمد هاني وإمام عاشور من مواجهة كيتارا
75 دقيقة.. الزمالك يبحث عن الهدف الثاني أمام الجيش الرواندي بدوري أبطال إفريقيا
ضبط شقيقين سرقا 6 سبائك ذهب من محل مجوهرات بالفيوم وباعاها في الإسكندرية
غزل انتخابي.. نتنياهو: إيران استأنفت برنامجها النووي وتسعى للقضاء على إسرائيل
بمشاركة مرموش.. توتنهام يهزم تشيلسي بثنائية في البريميرليج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

غدا.. البنك المركزي يبيع أذون خزانة بـ 120 مليار جنيه

البنك المركزي
البنك المركزي
محمد يحيي

يستهدف البنك المركزي المصري عن طرح أذون خزانة صباح غدًا الأحد 24-10-2026 رفع حجم طلبات بيع أذون الخزانة بمعدل زيادة يبلغ 15 مليار جنيه بما يعادل 271.5 مليون دولار مقارنة بما كان عليه الأسبوع الماضي.

ويستهدف البنك المركزي المصري جراء طرح أذون خزانة للسيطرة على  الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة مقارنة بما تم طرحه في الأسبوع الماضي.

ويستهدف البنك المركزي المصري طرح أذون الخزانة من أجلي 91 و 273 يوما سيكون نيابة عن وزارة المالية عبر مزاد علني لعطاءات الخزانة.

و يستعد البنك المركزي المصري؛ صباح غدًا الأحد بيع أدوات دين محلية من أذون وسندات خزانة؛ لدعم الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.

حجم الطرح

وبلغ حجم الطرح بحسب ما أعلنه البنك المركزي المصري نحو 120 مليار جنيه بما يعادل 2.172 مليار دولار.

ويصل حجم استهداف بيع أذون خزانة من أجل 91 يوما بقيمة 40 مليار جنيه و أجل 273 يوما بقيمة 80 مليار جنيه.

ومع طرح أذون خزانة بقيمة 120 مليار جنيه اعتبارًا من غداً؛ سيتبقي طرحين اثنين بقيمة 155 مليار جنيه خلال يومي الإثنين والخميس من الأسبوع الجاري وبما يعادل 2.805 مليار دولار من أصل 275 مليار جنيه بما يساوي 4.98 مليار دولار مستهدفة.

البنك المركزي المصري مال واعمال اخبار مصر أذون الخزانة أجل 91 يوما أجل 273 يوما وزارة المالية الفجوة التمويلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

تخفيض 30% ومهلة 6 أشهر.. هدية من الحكومة لأصحاب العدادات الكودية

سعر الذهب

500 جنيه في ساعات.. الجنيه الذهب يفقد مكاسبه وعيار 21 يخالف التوقعات

الإنترنت الأرضي

بأمر الحكومة| باقة الإنترنت الأرضي بقت الضعف بنفس السعر.. متى يتم التطبيق؟

الأجور

زيادة 7 آلاف جنيه| رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه.. اعرف هتقبض كام

وزير التربية والتعليم

هل قرر وزير التربية والتعليم إلغاء الإدارات التعليمية؟|رد حاسم من الوزارة الآن

أمطار

تحذير عاجل من أمطار رعدية.. تفاصيل طقس الأسبوع الحالي

الحد الأدني للاجور

بعد تصريحات رئيس الوزراء.. تحركات لرفع الحد الأدنى للأجور بمعدل 187.5% في 3سنوات

مترو الهرم

الرماية وحدائق الأهرام.. موعد افتتاح أولى مراحل مترو الهرم

ترشيحاتنا

ايران

إيران تبلغ باكستان استعدادها لاستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية

لبنان

قصف مدفعي وغارات .. لبنان: استمرار التصعيد الإسرائيلي في الجنوب

احتجاجات في بروكسل

الغاز المسيل للدموع يفرق احتجاجات في بروكسل ضد سياسات الحكومة وعنف الشرطة

بالصور

ريهام عبد الغفور تستعرض جمالها بفستان كاجوال | صور

ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور

مكاتب التمثيل الدبلوماسي العسكري بالخارج تحتفل بالذكرى 53 لانتصارات أكتوبر.. صور

مكاتب التمثيل الدبلوماسي العسكري بالخارج تحتفل بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.. صور
مكاتب التمثيل الدبلوماسي العسكري بالخارج تحتفل بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.. صور
مكاتب التمثيل الدبلوماسي العسكري بالخارج تحتفل بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.. صور

إطلالة رياضية .. نسرين طافش تستعرض رشاقتها

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

فيديو

ركين سعد

حلقت حواجبي.. ركين سعد: بقيت أعرف أفتح مطواة بسبب «بومة».. خاص

هنادي مهنا

هنادي مهنا تكشف تفاصيل تعاقدها على مسلسل «17 متر» مع هشام ماجد.. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق.. أمن الوطن والمواطن

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: قراءات في رسائل منتدى مصر 2026

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

المزيد