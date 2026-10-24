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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

البنك المركزي يعلن ارتفاع طلبات بيع أذون وسندات خزانة بـ5 مليارات جنيه في أسبوع

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
محمد يحيي

رفع  البنك المركزي المصري  من حجم طلبات بيع أدوات دين محلية ذات عوائد ثابتة ومتغيرة على أساس أسبوعي بغرض تدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.

وزود البنك المركزي من حجم طرح أذون وسندات الخزانة خلال الأسبوع الجاري بقيمة تبلغ 5 مليارات جنيه بما يساوي 90.5 مليون دولار.

وأكد تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أنه تم الاتفاق مع وزارة المالية للقيام بمهمة بيع أذون سندات الخزانة لتدبير الفجوة التمويلية بالخزانة العامة.

ويتضمن التعاون مع وزارة المالية يطرح البنك المركزي المصري أسبوعيًا أدوات دين محلية، في صورة استثمارات مالية غير مباشرة، لدعم الموازنة العام.

وسجل إجمالي عطاءات الخزانة المخطط طرحها على مدار الأسبوع نحو 275 مليار جنيه بما يعادل 4.98 مليار دولار مقابل 270 مليار جنيه بما يساوي 5.055 مليار دولار .

 تفاصيل طرح أدوات الدين

وكشف البنك المركزي المصري عن مستهدفات طرح أذون خزانة وتحديدًا من آجال “91 و273 و182 و364 يوما” بقيمة إجمالية تبلغ 250 مليار جنيه بما يعادل 4.52 مليار دولار بزيادة أسبوعية تبلغ 20 مليار جنيه بما يساوي 362 مليون دولار.

ومن المقرر طرح أذون الخزانة خلال يومي الأحد والخميس من الأسبوع الجاري، حيث سيجري بيع أجلي 91 و 273 يومًا بقيمة إجمالية تبلغ 120 مليار جنيه اعتبارا من غدا الأحد بزيادة تبلغ 15 مليار جنيه على أساس أسبوعي .

ومن المستهدف طرح أجلي 182 و 364 يومًا بقيمة 130 مليار جنيه بزيادة قدرها 5 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي؛ إذ سيتم بيعها اعتباراً من الخميس المقبل ، منها أجل 182 يوما بقيمة 40 مليار جنيه و أجل 364 يوما بـ 90 مليار جنيه.

في سياق متصل يسعى البنك المركزي المصري لبيع سندات خزانة ذات عائد ثابت من استحقاق 1.5 و 3 سنوات  بقيمة 30 مليار جنيه؛ تتضمن بيع استحقاق خزانة لمدة 1.5 عام بقيمة 10 مليارات جنيه و استحقاق 3 سنوات بقيمة 20 مليار جنيه.

 وسيتم بيع استحقاق خزانة ذو عائد متغير بقيمة إجمالية تبلغ 5 مليارات جنيه؛ تتضمن استحقاق 1.5 عام .

وبحسب التقرير فإن إجمالي استحقاقات الخزانة بقيمة تبلغ 25 مليار جنيه بتراجع بلغ 15 مليار جنيه عن الأسبوع الماضي

البنك المركزي سعر الفائدة اخبار مصر مال واعمال وزارة المالية أجل 182 يوما أجل 364 يوما أدوات دين محلية

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