مهلة 6 أشهر لمستخدمي العدادات الكودية وتخفيض 30%.. نائبان: يفتح الباب لتوفيق الأوضاع

رحب نائبان بتوصية منتدى مصر 2026 الخاصة بـ"منح مستخدمي العدادات الكودية التي تم تركيبها قبل عام 2024، ولم يتقدموا بطلبات التصالح، مهلة لمدة 6 أشهر لتصويب أوضاعهم مع تخفيض بنسبة 30% وفقًا للاستهلاك".

وأكد النائب إبراهيم نظير أن هذه التوصية تعكس تجاوب الدولة مع مطالب المواطنين ومراعاة الأعباء التي يواجهونها.

وأوضح نظير في تصريحات خاصة أن مجلس النواب سبق أن تقدم بمطالبات تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين في هذا الملف، وإيجاد حلول للمشكلات المرتبطة بتوفيق الأوضاع، بما يتيح فرصة جديدة أمام المواطنين لاستكمال الإجراءات المطلوبة.

وأضاف أن استجابة الجهات المعنية لمطالب النواب والمواطنين تمثل خطوة مهمة نحو معالجة المشكلات القائمة، خاصة أن هذا الملف يرتبط بمصالح شريحة من المواطنين الذين يحتاجون إلى تيسيرات تساعدهم على تسوية أوضاعهم.

التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين

وأشار إلى أن التعامل مع هذه المطالب والاستجابة لها يعكسان أهمية التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين، والاستماع إلى المشكلات التي تواجههم والعمل على وضع حلول عملية لها.

وشدد النائب إبراهيم نظير على أهمية ترجمة التوصية إلى إجراءات واضحة تتيح للمواطنين الاستفادة من المهلة والتخفيض المقررين، بما يسهم في تخفيف الأعباء عنهم وتسهيل استكمال إجراءات تقنين الأوضاع.

ورحب النائب أمير الجزار بالتوصية، مؤكدا، في تصريحات خاصة أن هذه الخطوة تمثل استجابة إيجابية لمشكلات واجهت عددًا من المواطنين خلال الفترة الماضية، موضحًا أن بعضهم تعرض لأعباء نتيجة عدم استكمال إجراءات تقنين الأوضاع، رغم اتخاذ خطوات فعلية في هذا الاتجاه.

وأشار إلى أن هناك حالات لم يتمكن أصحابها من إنهاء الإجراءات بسبب تأخر استكمال الأوراق والمستندات المطلوبة، وهو ما يستدعي التعامل مع هذه الملفات بمرونة تتيح للمواطنين فرصة جديدة لتسوية أوضاعهم دون تحميلهم أعباء إضافية.

تقديم التيسيرات اللازمة

وأضاف أن تقديم التيسيرات اللازمة ومعالجة المشكلات الإجرائية من شأنهما تخفيف المعاناة عن المواطنين ومساعدتهم على استكمال الإجراءات القانونية، مؤكدًا أهمية وضع آليات واضحة لتنفيذ التوصية وضمان استفادة الفئات المستحقة منها.

وشدد على ضرورة تحقيق التوازن بين تنظيم منظومة توصيل الكهرباء ومراعاة الظروف الاجتماعية للمواطنين، بما يسهم في إنهاء الملفات المتعثرة وتوفير حلول عملية للحالات التي تأثرت بتأخر الإجراءات.