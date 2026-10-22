بنك الاستثمار الأوروبي ونيوينرجيا يوقعان اتفاقية قرض أخضر بقيمة 150 مليون يورو لتطوير شبكة كهرباء بالبرازيل

وقع بنك الاستثمار الأوروبي ، من خلال ذراعه العالمية "إي إي بي جلوبال"، وشركة نيوينرجيا اتفاقية تمويل بقيمة 150 مليون يورو لتطوير وتحديث شبكة توزيع الكهرباء التي تديرها نيوينرجيا ألكترو في ولايتي ساوبولو وماتو جروسو دو سول البرازيلية.

وبحسب بيان صادر عن بنك الاستثمار الأوروبي فإن القرض سيدعم برنامج استثماري بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 342 مليون يورو، وسيجري تنفيذه بين عامي 2027 و2030. وقرض بنك الاستثمار الأوروبي مضمون من قِبل وكالة ائتمان الصادرات الإسبانية، سيسك.

وتعد هذه أول عملية يمولها بنك الاستثمار الأوروبي مع نيوينرجيا مدعومة بضمانة سيسك لدعم المشاريع الخضراء التي تقودها الفروع الإسبانية خارج إسبانيا.

وسيمول البرنامج تجديد وتحديث خطوط التوزيع، والمحطات الفرعية، وأنظمة التحكم والحماية، وأتمتة الشبكة، وإجراءات الحد من الخسائر الفنية. وستعمل هذه الاستثمارات على تعزيز موثوقية الشبكة وصمودها، وتوسيع وتحديث قدرتها، وتسهيل التوصيلات للمستخدمين الجدد، بما في ذلك الأسر ذات الدخل المنخفض ومولدي الطاقة المتجددة.

وتخدم نيوينرجيا ألكترو أكثر من 3 ملايين عميل عبر 223 بلدية في ساوبولو و5 بلديات في ماتو جروسو دو سول. وتستهدف استثمارات شبكة الشركة تحسين جودة الخدمة، وتوسيع أتمتة الشبكة، وجعل توزيع الكهرباء أكثر كفاءة وصمودا أمام الأحوال الجوية القاسية.

وستسهم العملية في خطة التوسع في مجال الطاقة للبرازيل لمدة عشر سنوات، والتي تعطي الأولوية لكفاءة الطاقة، وتحديث الشبكة، وتكامل الطاقة المتجددة. ومن خلال زيادة مرونة الشبكة وتقليل الخسائر، سيساعد البرنامج في استيعاب المزيد من التوليد المتجدد ودعم نظام كهرباء أكثر موثوقية وكفاءة وشمولا.

المشروع مخصص بالكامل للعمل المناخي ويدعم أجندة استثمار البوابة العالمية للاتحاد الأوروبي لأمريكا اللاتينية والكاريبي. وسيعزز البنية التحتية المواتية للمناخ، ويسهم في النمو المستدام والشامل، ويعزز الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والبرازيل.