راكبين توك توك.. القبض على شخصين سرقا جوالين أسمنت بسوهاج

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قيام شخصان بسرقة جوالين من الأسمنت من أمام منزل مملوك له تحت الإنشاء وتحميلهما على مركبة "توك توك" ولواذهما بالفرار بسوهاج.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد القائم على النشر "مالك المنزل" (عامل – مقيم بدائرة مركز شرطة طما) وبسؤاله أقر بإكتشافه سرقة جوالين من الأسمنت من أمام منزله منذ حوالى أسبوعين.

أمكن تحديد وضبط مركبة "التوك توك" الظاهرة بمقطع الفيديو ومرتكبا الواقعة (عاطل وسائق "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة المركز) ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وتم بإرشادهما ضبط (المسروقات المستولى عليها).

تم التحفظ على مركبة التوك توك، وإتخاذ الإجراءات القانونية.