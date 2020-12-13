بدون طبيب .. علاج نزلات البرد فى المنزل

تعد نزلات البرد من أكثر الأمراض الشائعة خلال فصل الشتاء وتسبب وجع وتكسير في مختلف أجزاء الجسم بل وتدخل الإنسان في دوامة الاشتباه في كورونا.





نعرض لكم أهم النصائح التي تساعدكم في علاج نزلات البرد فى المنزل، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "webmd".





انفخ أنفك كثيرًا بالطريقة الصحيحة

لا يدرك كثيرون أهمية هذه الطريقة فيجب فعلها بانتظام عندما تكون مصابًا بنزلة برد بدلًا من استنشاق المخاط مرة أخرى، لكن انتبه فعندما تنفخ بقوة، يمكن أن يسبب الضغط وجع الأذن، أفضل طريقة لتفجير أنفك: اضغط بإصبعك على إحدى فتحتي أنفك بينما تنفخ برفق لتنظيف الأخرى، اغسل يديك بعد نفث أنفك.





ابق مستريحًا

الراحة عند إصابتك بنزلة برد أو إنفلونزا تساعد جسمك على توجيه طاقته نحو معركة المناعة، هذه المعركة تفرض ضرائب على الجسد، لذا أعطها القليل من المساعدة من خلال الاستلقاء تحت بطانية.





الغرغرة

يمكن للغرغرة أن ترطب التهاب الحلق وتريحه مؤقتًا، جرّب ملعقة صغيرة من الملح المذاب في الماء الدافئ أربع مرات يوميًا، لتقليل دغدغة حلقك ، جرب الغرغرة القابض - مثل الشاي الذي يحتوي على التانين - لشد الأغشية، أو ننقع ملعقة كبيرة من عصير الليمون في كوبين من الماء الساخن وتخلط في ملعقة صغيرة من العسل، دع المزيج يبرد إلى درجة حرارة الغرفة قبل الغرغرة، لا ينبغي أبدًا إعطاء العسل للأطفال دون سن 1.





السوائل الساخنة

تساعد السوائل الدافئة في تخفيف احتقان الأنف، تساعد على منع الجفاف، والأغشية الملتهبة غير مريح التي تبطن الأنف والحلق.





خذ حمام بخار

يعمل حمام بالبخار على ترطيب الممرات الأنفية ويريح المصاب بالبرد إذا كنت مصابًا بدوار من الأنفلونزا ، فاستخدم حمام بخار أثناء جلوسك على كرسي قريب وأخذ حمام.





ضع الكمادات الساخنة أو الباردة حول الجيوب الأنفية المحتقنة

رغم تناقضهما إلا أن درجات الحرارة المرتفعة والمنخفضة تساعد على الشعور براحة أكبر، يمكنك شراء عبوات ساخنة أو باردة قابلة لإعادة الاستخدام من الصيدلية، أو اصنع بنفسك. خذ قطعة قماش مبللة وقم بتسخينها لمدة 20 ثانية في الميكروويف (اختبر درجة الحرارة أولًا للتأكد من أنها ليست ساخنة جدًا)، أو خذ كيسًا صغيرًا من البازلاء المجمدة لاستخدامه كحزمة باردة.





ضع وسادة إضافية تحت رأسك

يؤدي ضع وسادة إضافية تحت رأسك أثناء النوم هذا في تصريف الممرات الأنفية، إذا كانت الزاوية محرجة للغاية، فحاول وضع الوسائد بين المرتبة وصندوق النوابض لإنشاء منحدر أكثر تدريجيًا.





لا تستقل الطيارة إلا في الضرورة

سيتسبب السفر بالطائرة إلى زيادة الضغط على الجهاز التنفسي العلوي المجهد بالفعل، وهذا ما سيفعله التغيير في ضغط الهواء عند ركوب الطائرة كما يمكن أن يؤذي الطيران مع احتقان البرد أو الأنفلونزا طبلة الأذن نتيجة تغيرات الضغط أثناء الإقلاع والهبوط.

إذا كان عليك السفر بالطائرة ، اسأل طبيبك عن استخدام مزيل الاحتقان واحمل معك رذاذًا للأنف لاستخدامه قبل الإقلاع والهبوط مباشرة. يمكن أن يساعد أيضًا مضغ العلكة والبلع بشكل متكرر في تخفيف الضغط.





واعلم ان بعض الأمراض الخطيرة تأتى في صورة نزلات البرد ويمكن أن تتطور العدوى الخفيفة إلى شيء أكثر خطورة لذا يجب أن تستشر الطبيب.