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كوب على الريق .. مشروب سريع لـ علاج التهاب الحلق وتقوية المناعة

الأحد 07/يونيو/2020 - 02:21 م
علاج التهاب الحلق
علاج التهاب الحلق
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رشا عوني
يعاني الكثير خلال الفترة الحالية من أعراض البرد، والتي تتشابه كثيرا مع أعراض فيروس كورونا، خاصة التهاب الحلق، وفي ظل تغيير درجات الحرارة وعدم استقرار حالة الطقس، يصاب البعض بنزلة برد في هذه الأجواء .

يمكنك القضاء على التهاب الحلق سريعا من خلال مشروب طبيعي في المنزل دون الحاجة لتناول أدوية ، ونصح موقع thehealthy بتجربة خل التفاح في علاج التهاب الحلق . 

مكونات مشروب علاج التهاب الحلق 
ملعقة كبيرة من العسل الأبيض
ملعقة من خل التفاح 
كوب من الماء الدافىء 

الطريقة 
قومي بتسخين كوب ماء واتركيه حتى يصبح دافئا وضيفي له ملعقة من خل التفاح مع ملعقة من العسل الابيض واخلطيهم جيدا .

يفضل تناول هذا المشروب على الريق بشكل يومي حتي بعد علاج التهاب الحلق ، فهو له فوائد صحية عديدة منها تقوية المناعة، علاج الامساك، ومساعدة المعدة في الهضم السريع ، و تنظيف الجسم من السموم . 
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