أدوية السعال تساعد في انتشار كورونا.. باحثون يحذرون من "كستروميثورفان"

أكدت دراسة حديثة نشرها موقع صحيفة ديلي ميل البريطانية، إن بعض أدوية السعال قد تساعد على الاصابة بفيروس كورونا وصعوبة الشفاء منه.
وبحسب ديلي ميل، فإن بعض الأشخاص يلجأون لتناول أدوية السعال والبرد دون استشارة الطبيب، ومن ضمن مكونات أدوية السعال مادة كستروميثورفان وهي تعمل على زيادة تكاثر فيروس كورونا التاجي بالجسم ما يجعل المريض في حالة صعبة .
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وأجرى الباحثون هذه الدراسة لاكتشاف تأثير أدوية السعال على مرضى فيروس كورونا، ومدى جدوتها وتأثيرها وفعاليتها، إلا أن الباحثون حذروا من تناول أي أدوية بها مادة كستروميثورفان .
وأوضح فريق البحث أن السعال المستمر هو أحد أعراض فيروس كورونا التاجي، وبمجرد أن يشعر المريض بالسعال سواء كان مصابًا بكورونا أو نزلة برد ، يلجأ لتناول أدوية السعال التي قد يحتوي بعضها على مادة كستروميثورفان ما يجعله عرضة لعدوى فيروس كورونا.