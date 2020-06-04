أدوية السعال تساعد في انتشار كورونا.. باحثون يحذرون من "كستروميثورفان"

كستروميثورفان وهي تعمل على زيادة تكاثر فيروس كورونا التاجي بالجسم ما يجعل المريض في حالة صعبة .

وبحسب ديلي ميل، فإن بعض الأشخاص يلجأون لتناول أدوية السعال والبرد دون استشارة الطبيب، ومن ضمن مكونات أدوية السعال مادة