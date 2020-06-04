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الصحة تنصح بتناوله مرتين يوميا.. فوائد غير متوقعة لاكتوفيرين في علاج كورونا

الخميس 04/يونيو/2020 - 05:57 م
فوائد غير متوقعة
فوائد غير متوقعة من لاكتوفيرين
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حياة عبد العزيز
نصح الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية  بوزارة الصحة ، بضرورة تناول فيتامين "لاكتوفيرين" مرتين يوميا، لـ تقوية المناعة واستخدامه لـ علاج فيروس كورونا المستجد.

وأشار موقع WEBMD إلى أن دواء لاكتوفيرين يلعب دورًا هامًا في علاج بعض المشكلات الصحية، كما انه يساعد على تنظيم امتصاص عنصر الحديد وتوصيله للجسم بالكامل.


كما يحمي  دواء "لاكتوفيرين" من نمو البكتريا في الجسم، وتشير الدراسات أنه ينصح بأهمية رضاعة الأم لطفلها، لان الرضاعة الطبيعية تحتوي على اللاكتوفيرين.

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وأوضح موقع WEBMD أن  دواء "لاكتوفيرين" يستخدم في علاج مرضى التهاب الكبد بجرعات محددة على حسب حالة كل مريض.

فوائد غير متوقعة لدواء لاكتوفيرين :

- تعزيز صحة المناعة.
- الحفاظ على الصحة من أعراض الشيخوخة.
- تعزيز البكتيريا الصحية في الأمعاء.
- يكافح الفيروسات.


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