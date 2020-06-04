AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

يمنع انتشار الفيروس داخل خلايا الجسم.. أهم المعلومات حول فيتامين "لاكتوفيرين"

الخميس 04/يونيو/2020 - 03:08 م
فيتامين لاكتوفيرين
فيتامين لاكتوفيرين
Advertisements
نهى هجرس
بعد تفشى فيروس كورونا حول العالم، واصبح الباحثون فى حالة سباق مع الفيروس لمحاولات عديدة فى إيجاد علاج أو لقاح، قد أكدوا على اتباع بعض القواعد والاجراءات للحماية ضد فيروس كورونا، والتى كان من اهمها رفع المناعة بشكل سليم لمهاجمة الفيروس.

كما أكد الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا بوزارة الصحة، من خلال لقائه ببرنامج " الستات ميعرفوش يكدبوا" على فضائية cbc، بأن الأبتعاد عن المامن المزدحمة، والحفاظ على نظافة الديدن بشكل مستمر من اهم اجراءات الوقاية بجانب فيتامينات C و D، وذلك بالأضافة إلى تناول فيتامين "لاكتوفيرين"، والذى تتبعة وزارة الصحة ضمن بروتوكول العلاج ضد فيروس كورونا.


وأوضح، أن فيتامين "lactofree" عبارة عن أكياس تحتوى على الفيتامين عن طريق وضعة على كوب من الماء ويتم تناولة مرتين خلال اليوم، فى الصباح والمساء.

كما اكد أن تناول هذا الفيتامين يحمى بالفعل من الإصابة بـ فيروس كورونا، ولكن لا تمنعة بشكل نهائي، ولكن تعمل بشكل جيد فى تدمير وعدم تكاثر الفيروس داخل خلايا الجسم، كما ان الخلايا التى تحتوى على نسبة من الزنك لا يمكن لفيروس كورونا أن يخترقها.

واكد على ضرورة التباعد عن الأماكن المزدحمة، وارتداء الكمامة بشكل دائم خارج المنزل، كما تمت دراسة هذا الفيتامين بشكل واسع بما فى ذلك فيروس السارس، والذى يعد من ضمن عائلة فيروس كورونا المسببة لـ كوفيد 19.




Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عشان متروحش لدكتور العيون.. تناول هذه الأطعمة فورا.. وتوقف عن التدخين و 6 طرق للوقاية من جفاف العين

تعزز المناعة وتجدد الصحة.. 5 أطعمة احرص على تناولها دائما

دراسة تنصح بتعزيز الحمية الغذائية للإنسان بفيتامين ج وعنصر الزنك

علاقة الزنك بـ فيروس كورونا.. تفاصيل

8 مكملات غذائية لرفع مناعة الجسم فى زمن الكورونا

بعد تزايد الحالات.. كيف تحصن جسمك ضد كورونا؟

ترشيحاتنا

العلمية للفيروسات..نتائج رسمية من وزارة الصحة لعلاج مصابي كورونا بـ"البلازما'

بـ نظارة شمس.. محمد رجب يقضى الإجازة على البحر.. شاهد

بأئمة الجامع وبدون جمهور..الأزهر يعلن إقامة صلاة الجمعة غدا

#احذفوا_لعبة_ببجي يتصدر تويتر بسبب تحديثها الأخير

العائدون من الخارج يوقعون إقرار تنفيذ العزل المنزلي 14 يوما.. مستند

مسمار توك توك وطرنش.. والد المجنى عليهم في الخانكة: صابر فتح عليهم النار.. وزوجاتهن: العيال ملحقوش يقولوا بابا.. فيديو وصور

AdvertisementS

وفاة الأمير سعود بن عبد الله بن فيصل بن عبد العزيز آل سعود

هل تلغي الحكومة التعامل بالأوراق النقدية بدءًا من يوليو.. الوزراء يرد

العائدون من الخارج يوقعون إقرار تنفيذ العزل المنزلي 14 يوما.. مستند

العلمية للفيروسات..نتائج رسمية من وزارة الصحة لعلاج مصابي كورونا بـ"البلازما'

إصابة 9 من العاملين بوزارة التعليم العالي بكورونا.. الوزير خالد عبدالغفار بصحة جيدة

الطقس غدا الجمعة.. شبورة ورياح ودرجات الحرارة تنخفض بالقاهرة لـ 33

أسرة متوفي بكورونا تقتحم مستشفى ههيا..وصحة الشرقية ترد..تفاصيل

تراجع فى الإصابات.. السعودية تسجل 1975 إصابة جديدة بـ كورونا

رعد وأمطار مفاجئة تضرب سماء القاهرة والمحافظات| فيديو وصور

تراجعت عن قرار اعتزالي .. حسام عاشور يرد على قرار الأهلي بإلغاء تكريمه

ناشدت المواطنين عدم تخزين الأدوية.. هيئة الدواء: لا يوجد بروتوكول للوقاية من فيروس كورونا

أخبار الفن.. نتيجة تحليل أحمد السقا وزوجته.. إصابة رحمة بفيروس كورونا.. انتحار فنانة هندية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإكسسوارات ونظارة على الموضة.. هدى المفتى تفاجئ متابعيها بإطلالة مختلفة

يمنع انتشار الفيروس داخل خلايا الجسم.. أهم المعلومات حول فيتامين "لاكتوفيرين"

لجلب المشترين في الحال.. أفضل طرق لتصوير سيارتك بسهولة