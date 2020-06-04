يمنع انتشار الفيروس داخل خلايا الجسم.. أهم المعلومات حول فيتامين "لاكتوفيرين"





كما أكد الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا بوزارة الصحة، من خلال لقائه ببرنامج " الستات ميعرفوش يكدبوا" على فضائية cbc، بأن الأبتعاد عن المامن المزدحمة، والحفاظ على نظافة الديدن بشكل مستمر من اهم اجراءات الوقاية بجانب فيتامينات C و D، وذلك بالأضافة إلى تناول فيتامين "لاكتوفيرين"، والذى تتبعة وزارة الصحة ضمن بروتوكول العلاج ضد فيروس كورونا.









وأوضح، أن فيتامين "lactofree" عبارة عن أكياس تحتوى على الفيتامين عن طريق وضعة على كوب من الماء ويتم تناولة مرتين خلال اليوم، فى الصباح والمساء.





كما اكد أن تناول هذا الفيتامين يحمى بالفعل من الإصابة بـ فيروس كورونا ، ولكن لا تمنعة بشكل نهائي، ولكن تعمل بشكل جيد فى تدمير وعدم تكاثر الفيروس داخل خلايا الجسم، كما ان الخلايا التى تحتوى على نسبة من الزنك لا يمكن لفيروس كورونا أن يخترقها.





واكد على ضرورة التباعد عن الأماكن المزدحمة، وارتداء الكمامة بشكل دائم خارج المنزل، كما تمت دراسة هذا الفيتامين بشكل واسع بما فى ذلك فيروس السارس، والذى يعد من ضمن عائلة فيروس كورونا المسببة لـ كوفيد 19.















