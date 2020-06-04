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أخبار البلد

الهلال الأحمر يطلق مبادرة لدعم جهود فيروس كورونا

الخميس 04/يونيو/2020 - 11:27 ص
حملة الهلال الأحمر
حملة الهلال الأحمر وكارفور
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محمد عبدالمنعم
أطلق الهلال الأحمر المصري بالشراكة مع كارفور مصر مبادرة من  أجل دعم جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد وذلك بفروع كارفور بعدد من المحافظات خلال شهر رمضان المبارك. 

و جاءت الحملة تعزيزا للشراكة القائمة لما يزيد عن عشر سنوات بين الهلال الأحمر المصري وكارفور مصر

وتمثلت المبادرة  فى حملة لجمع التبرعات فى عدد من محال  الهايبر ماركت الخاصة بكارفور في  بعض المحافظات والتواجد اليومى  لمتطوعي الهلال الأحمر المصري خلال شهر رمضان المبارك بالفروع من أجل نشر التوعية الصحية بكيفية الوقاية من فيروس كورونا و توزيع المطهرات للمتسوقين والعاملين وكذلك القيام بعمليات التعقيم والتطهير للفروع.

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وتتعدد جهود الهلال الأحمر المصري فى مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد فى جميع أنحاء الجمهورية من خلال متطوعيه لتشمل  الخدمات الصحية والتطهير والتعقيم والدعم النفسي الاجتماعي للمرضى واسرهم و توزيع مهمات غذائية ومساعدات مالية على المتضررين من الجائحة ونشر الوعي الصحي وتنظيم صفوف أصحاب المعاشات امام مكاتب البريد وتوزيع أدوات الحماية الشخصية و توفير مبنى مخصص كمستشفى للعزل بالإضافه إلى توفير المستلزمات اللازمة له.
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