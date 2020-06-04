الهلال الأحمر يطلق مبادرة لدعم جهود فيروس كورونا

أطلق الهلال الأحمر المصري بالشراكة مع كارفور مصر مبادرة من أجل دعم جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد وذلك بفروع كارفور بعدد من المحافظات خلال شهر رمضان المبارك.





و جاءت الحملة تعزيزا للشراكة القائمة لما يزيد عن عشر سنوات بين الهلال الأحمر المصري و كارفور مصر





وتمثلت المبادرة فى حملة لجمع التبرعات فى عدد من محال الهايبر ماركت الخاصة بكارفور في بعض المحافظات والتواجد اليومى لمتطوعي الهلال الأحمر المصري خلال شهر رمضان المبارك بالفروع من أجل نشر التوعية الصحية بكيفية الوقاية من فيروس كورونا و توزيع المطهرات للمتسوقين والعاملين وكذلك القيام بعمليات التعقيم والتطهير للفروع.





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