تصرف عاجل من كارفور مصر بعد إصابة أحد موظفي فرع داندي مول بـ كورونا

أعلنت إدارة كارفور مصر، أن صحة وسلامة موظفيها وعملائها تأتي في مقدمة أولوياتها، ولذلك تحافظ على أعلى المعايير في عمليات وإجراءات النظافة والتعقيم، لحرصها الشديد على توفير تجربة تسوق آمنة لعملائها، والتي تأتي انطلاقًا من التزامها بأن تكون الأقرب إليهم دائمًا.
وتم تأكيد إصابة أحد الموظفين من العاملين في كارفور هايبر ماركت داندي مول بفيروس كورونا المستجد، علما بأنه لم يحضر للعمل منذ ٩ إبريل وذلك لإحساسه بأعراض دور برد وهذا طبقا للإجراءات الاحترازية المتخذة. ويجري الآن تقديم الرعاية الطبية له من قبل السلطات الصحية المختصة. وكتدبير وقائي، تم وضع فريق العمل المخالط له في الحجر المنزلي، وتم إجراء عملية تعقيم وتطهير شاملة للمتجر مرتين.
وتؤكد إدارة كارفور مصر استمرار الإجراءات الوقائية الإضافية لضمان سلامة عملائها وموظفيها، فضلًا عن إجراءات النظافة المعتادة، وتحث عملاءها الكرام على احترام تعليمات التباعد الاجتماعي عند زيارة المتاجر.
وتم تأكيد إصابة أحد الموظفين من العاملين في كارفور هايبر ماركت داندي مول بفيروس كورونا المستجد، علما بأنه لم يحضر للعمل منذ ٩ إبريل وذلك لإحساسه بأعراض دور برد وهذا طبقا للإجراءات الاحترازية المتخذة. ويجري الآن تقديم الرعاية الطبية له من قبل السلطات الصحية المختصة. وكتدبير وقائي، تم وضع فريق العمل المخالط له في الحجر المنزلي، وتم إجراء عملية تعقيم وتطهير شاملة للمتجر مرتين.
وتؤكد إدارة كارفور مصر استمرار الإجراءات الوقائية الإضافية لضمان سلامة عملائها وموظفيها، فضلًا عن إجراءات النظافة المعتادة، وتحث عملاءها الكرام على احترام تعليمات التباعد الاجتماعي عند زيارة المتاجر.