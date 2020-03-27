احم طفلك من كورونا.. الرضاعة الطبيعية والأطعمة الصحية والأعشاب لتعزيز الجهاز المناعي.. و 5 أخطاء امتنعي عنها فورا

- الرضاعة الطبيعية تحمي الطفل من الأمراض

- تقوية مناعة الطفل عمر سنتين

- اخطاء تضعف من الجهاز المناعي للطفل



الجهاز المناعي للأطفال لابد ان تعززه الأم يوميًا منذ ولادته، ولاسيما مع انتشار الفيروس التاجي كورونا ، فاثبتت الأبحاث العلمية أن مع اتباع طرق الوقاية يجب حماية الجهاز المناعي فهو الذي يحارب الأمراض بطريقة كبيرة، ومن خلال التقرير التالي تعرفي على طريق تقوية الجهاز المناعي.





أفادت دراسة جديدة أن ملايين الأمهات الجدد يفتقدن الدعم الحيوي للرضاعة الطبيعية، حيث أنها تساعد على الحد من خطر العدوى للأطفال، وتحمي من الاضطرابات الضارة في وقت لاحق من الحياة، بما في ذلك مرض السكري والسمنة، وفقا لما تناولته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.





وافادت منظمة الصحة العالمية، إنه ينبغي تغذية الرضع على حليب الأم فقط خلال الأشهر الستة الأولى من حياتهم، يليها مزيج من حليب الثدي والغذاء حتى سن الثانية.





وقالت الدكتورة ايمي غرانت، عالمة اجتماعية في كارديف داخل جامعة الجارديان، إنه "يجب أن نوعي الأمهات بشكل أقوى تجاه الرضاعة الطبيعية، وتقديم الدعم لهم، وذلك لمنع حدوث التفاوتات الصحية للأطفال الرضع في المستقبل، وأفاد العديد من الأمراض الخطيرة، حيث إن الرضاعة الطبيعية واحدة من أقوى العادات التي يمكن أن تعزز المناعة الطبيعية للطفل".





وأضافت جولييت ماونتفورد، مديرة الخدمات في جمعية نكت للجمعيات الخيرية للوالدين، إنها شعرت بخيبة أمل ولكن لم تصدم بالنتائج، حيث "لا تزال الأمهات يشعرن بعدم الارتياح والحرج عند الرضاعة الطبيعية في الأماكن العامة، وهذا أمر غير مقبول ويجب تغييره".





- تقوية مناعة الطفل عمر سنتين





يمكن تقوية مناعة الطفل عن طريق إدخال بعض الأطعمة الصحية مثل البيض فهو مصدر آخر مدهش لفيتامين (د) وخاصة صفار البيض.





يمكنك تقديم أسماك السلمون هو غذاء آخر يعزز الجهاز المناعي عند الأطفال فهو غني بأحماض أوميغا 3 الدهنية التي تساعد في نمو الدماغ.





يمكنك تقوية مناعة الطفل بالمكسرات والفواكه الجافة على أساس يومي تقوية جهاز المناعة لديهم.





قدمى لطفلك أيضا أوراق السبانخ والحلبة هي أغنى مصادر حمض الفوليك والزنك. من المهم للطفل أن يستهلك الخضار الملونة ، لأنه يساعد على بناء مناعته. كما أنها مصدر غني بمضادات الأكسدة.





- تقوية مناعة الطفل بالأعشاب





يمكنك تقوية مناعة الطفل بالأعشاب مثل الكركم بخصائصه المضادة للأكسدة العالية والمضادة للالتهابات وهذا مركب مضاد للفيروسات والفطريات والالتهابات وممتاز للمساعدة في علاج نزلات البرد والإنفلونزا اليومية بالإضافة إلى حالات أكثر خطورة مثل السرطان.





كذلك الزنجبيل واحد من أكثر المواد شيوعا المستخدمة للمساعدة في نزلات البرد والإنفلونزا فهو عامل قوي في المساعدة على تجنب الغثيان وتبديده نظرًا لقدرته على المساعدة في التخلص من الغازات المعوية أو أي اضطرابات أخرى.





يعد عرق السوس مفيدًا للعديد من الأمراض، وقدرته مذهلة فى تعزيز الغدة الكظرية، خاصة وأن هناك ارتباطا بين الغدة الكظرية والجهاز المناعي.





اخطاء تضعف من الجهاز المناعي للطفل :





-السكر هو غذاء البكتريا وهو اكبر سبب لتكرر الالتهاب عند الاطفال وبالتالى إضعاف المناعه مثل السكر الابيض والبنى وكثرة تناول المربى والعسل و المعجنات والدقيق الأبيض والعصائر والزبادى الذى يحتوى على نكهات.





- المواد الحافظة والألوان الصناعية تدمر المناعة الذاتية لدى الطفل التى اكتسبها وهو فى رحم أمه وتزيد من الالتهاب فى الخلايا وبالتالى الطفل يكون أكثر عرضة لتحول خلاياه إلى خلايا سرطانية.





-استخدام المضادات الحيوية بدون داعى، لابد من إعطاء جهاز مناعة الطفل فرصة حتى يتعرف على الجرثومة ويبدأ يطور ويحارب الجراثيم بدون تدخل خارجى .





- كثرة الضغط النفسى عند الاطفال يؤخر استجابة المناعة ويسبب مشاكل فى الهرمونات