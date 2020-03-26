في زمن كورونا.. كيف تتسوقين بأمان لتحمي نفسك

بعد انتشار فيروس كورونا الخطير وتحوله إلى جائحة، إليك حيل سريعة للتسوق بأمان لمستلزمات المنزل ومستلزماتك الشخصية يقدمها موقع "برايت سايد".
- قبل البدء بجولة التسوق عليك بتعقيم يديك أو ارتداء القفازات لحمايتك من أي عدوى قد تنقل إليك، ويجب الحفاظ على المسافات الشخصية بينك وبين الآخرين.
- يجب عدم لمس الأسطح مكان أشخاص آخرين، بل لمسها من خلال قفازات بلاستيكية.
- في النهاية من الأفضل الاستعانة بخدمات التوصيل.
-أما عن جدوى غسل الخضار بالخل، قالت منظمة الصحة العالمية مؤخرا في تقرير لها إنه لا يوجد دليل علمي قاطع يفيد بفعالية وأمان استخدام الخل للتعقيم.