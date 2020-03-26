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مرأة

في زمن كورونا.. كيف تتسوقين بأمان لتحمي نفسك

الخميس 26/مارس/2020 - 10:21 ص
التسوق
التسوق
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لمياء الياسين

بعد انتشار فيروس كورونا الخطير وتحوله إلى جائحة، إليك حيل سريعة للتسوق بأمان لمستلزمات المنزل ومستلزماتك الشخصية يقدمها موقع "برايت سايد". 

- قبل البدء بجولة التسوق عليك بتعقيم يديك أو ارتداء القفازات لحمايتك من أي عدوى قد تنقل إليك، ويجب الحفاظ على المسافات الشخصية بينك وبين الآخرين. 

- يجب عدم لمس الأسطح مكان أشخاص آخرين، بل لمسها من خلال قفازات بلاستيكية. 

- في النهاية من الأفضل الاستعانة بخدمات التوصيل. 

-أما عن جدوى غسل الخضار بالخل، قالت منظمة الصحة العالمية مؤخرا في تقرير لها إنه لا يوجد دليل علمي قاطع يفيد بفعالية وأمان استخدام الخل للتعقيم.
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