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مرأة

هل تفيد غرغرة الماء والملح في مواجهة فيروس كورونا؟

الخميس 26/مارس/2020 - 09:22 ص
هل تفيد غرغرة الماء
هل تفيد غرغرة الماء والملح في مواجهة فيروس كورونا؟
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حياة عبد العزيز
انتشرت أقاويل عبر وسائل التواصل الإجتماعي حول ضرورة غرغرة الماء بالملح للحلق للتخلص من فيروس كورونا المستجد، لكن كشف موقع metro حقيقة هذا الأمر خلال السطور التالية.

يشير الموقع إلى أن غرغرة الشخص للحلق بالماء والملح والخل ما هي الا إدعاءات كاذبة، وتابع الأطباء أن الفيروس التاجي لا يعلق فقط في الحلق بل ينتقل بسرعة حول الجسم.

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واضاف الباحثون أن الغرغرة بالماء والملح لها فوائد عديدة على صحة الشخص وهي :
- علاج التهاب الحلق.
- الحد من عدوى الجيوب الأنفية والتهابات جهاز التنفس.
- الوقاية من الحساسية .
- الحفاظ على صحة الفم.
- حل سحري لمشاكل الاسنان.
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