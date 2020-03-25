بعد تحذير وزيرة الصحة للحوامل.. 8 نصائح للوقاية من كورونا





وقالت الوزيرة إن أعرض فيروس كورونا، لا تظهر على الشباب، لافتة إلى انه عند الاصابة بالمرض قد لا يظهر عليهم الاعراض ويستطيعون التغلب عليه، ولكن الخوف كله على الحوامل واصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.









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وإليكم نصائح للوقاية من الإصابة بـ فيروس كورونا للسيدات الحامل وفقًا لموقع healh :





- عدم التواجد في الأماكن المزدحمة.

- البقاء في المنزل باستمرار.

- تناول الغذاء الصحي لتقوية الجهاز المناعي.

- غسل اليدين بالماء والصابون.

- عدم لمس العين أو الفم أو الانف.

- شرب كمية كبيرة من الماء.

- تطهير اليدين عند لمس الاسطح المعدنية.

- تناول المكملات الغذائية بأمر الطبيب.