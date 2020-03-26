العصائر والمضاد الحيوي.. 4 أشياء تدمر مناعة الطفل

تهتم كل أم دائما بتقديم الأطعمة والفيتامينات التى يحتاج إليها الطفل فى كل مرحلة عمرية يمر بها حتى يتمتع بصحة جيدة، ولكن على الرغم من اهتمام الأمهات بصحة أطفالهم إلا أن هناك بعض الأخطاء التى لا يعرفها بعض تؤدى إلى تدمير جهاز مناعة الطفل.
كشفت الدكتورة ألاء الفقى، أخصائية طب الأطفال وحديثي الولادة ، عن أبرز الأشياء التى تؤدى إلى تدمير جهاز مناعة الطفل و تتمثل فى ...
-السكر هو غذاء البكتريا وهو اكبر سبب لتكرر الالتهاب عند الاطفال وبالتالى إضعاف المناعه مثل السكر الابيض والبنى وكثرة تناول المربى والعسل و المعجنات والدقيق الأبيض والعصائر والزبادى الذى يحتوى على نكهات.
- المواد الحافظة والألوان الصناعية تدمر المناعة الذاتية لدى الطفل التى اكتسبها وهو فى رحم أمه وتزيد من الالتهاب فى الخلايا وبالتالى الطفل يكون أكثر عرضة لتحول خلاياه إلى خلايا سرطانية.
-استخدام المضادات الحيوية بدون داعى، لابد من إعطاء جهاز مناعة الطفل فرصة حتى يتعرف على الجرثومة ويبدأ يطور ويحارب الجراثيم بدون تدخل خارجى .
- كثرة الضغط النفسى عند الاطفال يؤخر استجابة المناعة ويسبب مشاكل فى الهرمونات