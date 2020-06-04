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مرأة

دراسة جديدة تؤكد: الصيف لن يقضي على كورونا

الخميس 04/يونيو/2020 - 04:23 م
صدى البلد
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رشا عوني
توصلت دراسة حديثة إلى أن ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف لن يبطئ انتشار فيروس كورونا التاجي الجديد ، كما هو أشيع خلال الفترة الماضية بأن الفيروس سينحصر خلال الصيف . 

وبحسب ما نشره موقع صحيفة ديلي ميل البريطانية، فقد وجد الباحثون أن انتقال الفيروس يتباطئ بعد أن تصل درجات الحرارة إلى 50 درجة فهرنهايت أو أعلى ، ولكن ليس بدرجة كافية لجعل الحالات تختفي تمامًا.

من المرجح أن تشهد الدول ذات درجات الحرارة الأعلى من 60F ، في ذروتها ، حوالي 140 حالة من COVID-19 ، المرض الذي يسببه الفيروس ، لكل مليون شخص.  

يقول البحث بقيادة كلية الطب بجامعة هارفارد في ماساتشوستس ، أن النتائج هي دليل على أن فصل الصيف لا يعني أنه يمكن التخلي عن التدابير الوقائية مثل الابتعاد الاجتماعي وارتداء أقنعة الوجه.
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