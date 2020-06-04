دراسة جديدة تؤكد: الصيف لن يقضي على كورونا

توصلت دراسة حديثة إلى أن ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف لن يبطئ انتشار فيروس كورونا التاجي الجديد ، كما هو أشيع خلال الفترة الماضية بأن الفيروس سينحصر خلال الصيف .





وبحسب ما نشره موقع صحيفة ديلي ميل البريطانية، فقد وجد الباحثون أن انتقال الفيروس يتباطئ بعد أن تصل درجات الحرارة إلى 50 درجة فهرنهايت أو أعلى ، ولكن ليس بدرجة كافية لجعل الحالات تختفي تمامًا.





من المرجح أن تشهد الدول ذات درجات الحرارة الأعلى من 60F ، في ذروتها ، حوالي 140 حالة من COVID-19 ، المرض الذي يسببه الفيروس ، لكل مليون شخص.



