دراسة جديدة تؤكد: الصيف لن يقضي على كورونا

توصلت دراسة حديثة إلى أن ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف لن يبطئ انتشار فيروس كورونا التاجي الجديد ، كما هو أشيع خلال الفترة الماضية بأن الفيروس سينحصر خلال الصيف .
وبحسب ما نشره موقع صحيفة ديلي ميل البريطانية، فقد وجد الباحثون أن انتقال الفيروس يتباطئ بعد أن تصل درجات الحرارة إلى 50 درجة فهرنهايت أو أعلى ، ولكن ليس بدرجة كافية لجعل الحالات تختفي تمامًا.
من المرجح أن تشهد الدول ذات درجات الحرارة الأعلى من 60F ، في ذروتها ، حوالي 140 حالة من COVID-19 ، المرض الذي يسببه الفيروس ، لكل مليون شخص.
يقول البحث بقيادة كلية الطب بجامعة هارفارد في ماساتشوستس ، أن النتائج هي دليل على أن فصل الصيف لا يعني أنه يمكن التخلي عن التدابير الوقائية مثل الابتعاد الاجتماعي وارتداء أقنعة الوجه.