نتائجه فعالة.. بريطانيا تبدأ استخدام مسكن الأيبوبروفين لمرضى كورونا

كشف تقرير جديد نشره موقع صحيفة daily mail البريطانية، أن الأطباء في لندن يجرون تجارب على استخدام مسكن الأيبوبروفين مدى قدرته على علاج الحالات الشديدة من Covid-19 وإنقاذ آلاف الأرواح.





وبحسب ديلي ميل، يأمل الخبراء في أن تركيبة خاصة تحتوي على مسكن الأيبوبروفين ستمنع مشاكل التنفس التي تهدد حياة المصابين والتي يمكن أن يعانيها مرضى فيروس التاجي





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وأوضح التقرير أن تهدئة مشاكل التنفس واستقرار حالة المرضى ، ستؤدي إلى شفائهم بشكل أسرع وخروجهم من المستشفى واستكمال العلاج بالمنزل، وتجنب إرسالهم إلى العناية المركزة أو الحاجة إلى التنفس الصناعي .





وأظهرت الدراسات التي أجريت على الحيوانات التي تعاني من أمراض تنفسية شديدة - والتي يمكن أن تسببها Covid-19 - أن الإيبوبروفين يمكن أن يعزز معدلات البقاء على قيد الحياة بنسبة تصل إلى 300 في المائة.





وقال الباحثون في لندن إن النتائج "واعدة للغاية" وأنهم يريدون ترجمة تلك النتيجة المقنعة حقًا إلى البشر، وسيقيّم الأطباء ما إذا كان الدواء يمكن أن يقلل من الآثار الجانبية الخطيرة التي تظهر بين المرضى المصابين باسم متلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS).



