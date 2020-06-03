AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

نتائجه فعالة.. بريطانيا تبدأ استخدام مسكن الأيبوبروفين لمرضى كورونا

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 07:15 م
صدى البلد
Advertisements
رشا عوني
كشف تقرير جديد نشره موقع صحيفة daily mail البريطانية، أن الأطباء في لندن يجرون تجارب على استخدام مسكن الأيبوبروفين مدى قدرته على علاج الحالات الشديدة من Covid-19 وإنقاذ آلاف الأرواح. 

وبحسب ديلي ميل، يأمل الخبراء في أن تركيبة خاصة تحتوي على مسكن الأيبوبروفين ستمنع مشاكل التنفس التي تهدد حياة المصابين  والتي يمكن أن يعانيها مرضى فيروس التاجي.

اقرأ أيضا

وأوضح التقرير أن تهدئة مشاكل التنفس واستقرار حالة المرضى ، ستؤدي إلى شفائهم بشكل أسرع وخروجهم من المستشفى واستكمال العلاج بالمنزل، وتجنب إرسالهم إلى العناية المركزة أو الحاجة إلى التنفس الصناعي . 

وأظهرت الدراسات التي أجريت على الحيوانات التي تعاني من أمراض تنفسية شديدة - والتي يمكن أن تسببها Covid-19 - أن الإيبوبروفين يمكن أن يعزز معدلات البقاء على قيد الحياة بنسبة تصل إلى 300 في المائة. 

وقال الباحثون في لندن إن النتائج "واعدة للغاية" وأنهم يريدون ترجمة تلك النتيجة المقنعة حقًا إلى البشر، وسيقيّم الأطباء ما إذا كان الدواء يمكن أن يقلل من الآثار الجانبية الخطيرة التي تظهر بين المرضى المصابين باسم متلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS).

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انتبه.. أعراض فيروس كورونا على الجهاز الهضمي أشد خطورة

%80 من مرضى كورونا بنيويورك توفوا.. أجهزة التنفس تضر المرضى وتتلف الرئة

مرضى كورونا في مأزق.. أجهزة التنفس ما بين إنعاش القلب وإيقافه

تسبب التهاب رئوي ثانوى..لماذا تهدد أجهزة التنفس الصناعي حالات كورونا الحرجة بالوفاة

الفئات الأكثر خطورة.. 10 مضاعفات صعبة للإصابة بفيروس كورونا

تجربة استخدام دواء الربو في علاج الحالات الحرجة لمرضى كورونا

ترشيحاتنا

في 10 خطوات .. طرق تعقيم منزلك من كورونا يوميًا

لغز محير.. وفاة طفل بعد غفوة الأم بجواره

أخبار الرياضة.. تركي آل الشيخ يدعم صندوق تحيا مصر بأموال الأهلي.. مرتضى منصور يزف 5 أخبار سارة لجماهير الزمالك.. ميدو: حسام عاشور أفضل بديل لطارق حامد

ثاني مدينة صينية تجري اختبارات حمض نووي لجميع سكانها تخوفا من موجة ثانية لكورونا

صحة البرلمان: تناول أدوية المناعة دون داع يسبب أعراضا جانبية خطيرة

السور التي تفرج الهم والكرب.. داوم عليها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يرفع الأنيميا ويقوي المناعة.. طريقة عمل عصير الكيوي بالموز

قمر الفراولة والكسوف الحلقي.. أبرز الأحداث الفلكية المرتقبة في شهر يونيو

في 10 خطوات .. طرق تعقيم منزلك من كورونا يوميًا