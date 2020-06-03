من غير دكتور.. اعرف الفرق بين البرد و كورونا

في ظل تفشي فيروس كورونا، يخشى الجميع أعراض الكورونا التي تتشابه مع أعراض البرد، خاصة في ظل تغيير حالة الطقس ، ومعاناة البعض من دور برد شديد خلال هذه الفترة، فيظنون أنها عدوى فيروس كورونا ، ورغم تشابه الأعراض بشكل كبير، إلا أن أعراض كورونا تكون أشد حد على المصاب ولا تستجيب لأدوية البرد وتسوء حالة المريض إذا لم يقم بتناول المكملات الغذائية والفيتامينات واتباع البروتوكول العلاجي الذي يقوم به الأطباء في مستشفيات العزل مع مرضى كورونا .
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كيف تفرق بين البرد و كورونا ؟
سؤال شائع يدور في أذهان الكثير مؤخرًا ، نتيجة تشابه الأعراض، لكن هناك فروق واضحة تظهر على مريض الكورونا قد لا يصاب بها المصاب بالبرد بنسبة كبيرة .. وإليك أبرز الفروق بحسب موقع healthline :
1- من أبرز أعراض الإصابة بكورونا ، ارتفاع درجة حرارة الجسم بشكل مخيف تصل إلى الحمى ، وقد تصل الحرارة إلى 40 درجة، أما مصاب البرد فقد لا تصل حرارته لهذه الدرجة إلا في حالات قليلة وتستجيب لأدوية الحرارة
2- مصاب كورونا لا يستطيع التذوق والشم بشكل كبير ، ورغم وجود نفس العرض لدى المصاب بالبرد إلا أنه في حالة الإصابة بكورونا يستمر هذا الشعور لأيام متتالية دون تحسن
3- الصداع المستمر بشكل مؤلم من أبرز أعراض الكورونا ، أما المصاب بالبرد فقد يتحسن مع بعض الأدوية البسيطة والمشروبات الدافئة
4- التهاب الحلق عامل مشترك بين الكورونا و البرد ، لكنه يكو نأكثر حدة و قوة عند المصاب بكورونا، ولا يزول بشكل سريع أما مريض البرد فيستطيع التغلب على التهاب الحلق بالمشروبات الدافئة المستمرة
5- صعوبة التنفس و وجع الصدر من ابرز أعراض الكورونا ، وهي لا يعاني المصاب بالبرد إلا بنسبة ضئيلة .