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احذر الذروة.. 10 نصائح لحمايتك من عدوى كورونا خارج المنزل

الجمعة 29/مايو/2020 - 11:07 م
صدى البلد
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رشا عوني
في ظل تزايد عدد إصابات فيروس كورونا خاصة في الأيام الأخيرة، يخشى الجميع طرق نقل عدوى فيروس كورونا التاجي خاصة خارج المنزل، فالبعض يضطر للخروج لك يجب اتباع الإجراءات الوقائية لتجنب نقل عدوى كورونا.

قدم موقع صحيفة daily mail البريطانية عدة نصائح للبقاء بأمان خارج المنزل وتجنب نقل عدوى فيروس كورونا :

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 1- ابق على مسافة على الأقل مترين من الناس 
2-حافظ على نظافة يديك ووجهك قدر الإمكان في جميع الأوقات
3-تقليل النزول للخارج قدر الإمكان والافضل العمل من المنزل
4- تجنب الاتصال وجها لوجه مع أشخاص من خارج منزلك 
5-إذا اضطررت للذهاب إلى العمل، فاتخذ خطوات لتقليل عدد الأشخاص الذين تتواصل معهم في مكان العمل.
6-تجنب الزحام والاختلاط مع الآخرين
7- اغسل ملابسك بانتظام
8- حافظ على التهوية الجيدة للأماكن الداخلية سواء بالعمل أو المنزل
9- حافظ على ارتداء الكمامة حتى في مكان عملك.
10- استخدم الكحول أو معقم اليدين باستمرار خارج المنزل مع غسل اليدين باستمرار. 
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