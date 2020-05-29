تصل لـ 10 أضعاف.. عضو اللجنة العليا للفيروسات يكشف أسباب زيادة إصابات كورونا بعد أسبوع

اللجنة العليا للفيروسات التابعة لوزارة التعليم العالي، أن الأيام المقبلة تحمل العديد من أرقام مصابي فيروس كورونا في مصر بسبب ما حدث في الأيام الأخيرة من شهر رمضان وخلال إجازة أسبوع العيد.





أوضح خلال لقائه ببرنامج الجمعة في مصر المذاع على قناة ام بى سي مصر، أن ذروة الفيروس لم تحدث حتى الآن لكنها منتظرة خلال الأيام المقبلة، وسيحدث إصابات قد تصل لـ 7 و10 أضعاف الأعداد الحالية، مؤكدا أن هناك العديد من الأشخاص مصابين بالفيروس لكن لم تظهر عليهم أعراض كورونا.





وتوقع الدكتور عادل خطاب زيادة عدد إصابات فيروس كورونا خلال الأسبوعين القادمين، وذلك لأن الأشخاص المغتربين في القاهرة ومن محافظات أخرى، سافروا لبلادهم في إجازة العيد، ثم عودة العاملين للقاهرة مرة أخرى واستئناف عملهم بدءًا من الغد، مما يتسبب في زيادة عدد الإصابات نتيجة الاختلاط الذي حدث الأسبوع الماضي.

أكد الدكتور عادل خطاب أستاذ الأمراض الصدرية، وعضو