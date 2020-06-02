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بعد تراجع إصابات كورونا في أوروبا .. طبيب ألماني يزف بشرى للمصريين حول الفيروس القاتل

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 09:01 م
كورونا
كورونا
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عبد الخالق صلاح
قال الدكتور محمد جمال، طبيب طوارئ بالمستشفيات الألمانية، إن فيروس كورونا مثل تحديا لجميع دول العالم  ودول الاتحاد الأوروبي بشكل خاص، لأن أوروبا تمثل نصف إصابات العالم بفيروس كورونا، والشعب الأوروبي كان على قدر المسئولية بالالتزام بإجراءات الوقاية المتمثلة بالحجر المنزلي والتباعد الاجتماعي. 


وزف " جمال"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الثلاثاء، بشرى للمصريين مفادها أن عامل الطقس وارتفاع درجة الحرارة مع دخول فصل الصيف سيساعد في القضاء على فيروس كورونا.


وأكد أن فتح صندوق الاتحاد الاوروبي للتضامن بـ 100 مليار يورو، لمواجهة أزمة كورونا ساهم في السيطرة على الفيروس في اوروبا، منوهًا بأن المستشارة الالمانية انجيلا ميركل أقرت بأن أزمة كورونا اكبر امتحان للاتحاد الأوروبي منذ تأسيسه.


وأوضح أنه تم تخصيص تطبيق لفحص المواطنين عن بعد بطرح تساؤلات عن مدى إصابته بأحد أعراض كورونا أو احتكاك مع شخص مُصاب بفيروس كورونا، وعند تسجيل 4 نقاط من الأشياء المذكورة يتم اخذ مسحة له ووضعه بمكان معين لحين ظهور النتيجة وحال ثبت إيجابية المسحة يتم عزله أسبوعين لحين تماثله للشفاء.


وأكد، أن الوضع الصحي في ألمانيا اليوم جيد، والعدد في انحسار شديد، وهناك تنافس كبير على إنتاج لقاح، وخاصة بعد العرض الذي قدم من الجانب الأمريكي لشركة كيور فاك" الألمانية بمبلغ يقدر بمليار دولار للحصول على الحقوق الحصرية للدواء، لكن الشركة أكدت أن العقار الذي سيتم انتاجه سيكون للعالم أجمع وليس لدولة بعينها، وأكدت الشركة أن تجارب اللقاح على الفئران كانت إيجابية وسيتم اختباره هذا الشهر على البشر، والشركة تعهدت بإنتاج 100 مليون عبوة من اللقاح سنويًا.
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