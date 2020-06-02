AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

التفاصيل الكاملة لهروب مريض كورونا من مستشفى شربين المركزى وإعادته..فيديو

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 12:16 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements
آيات أحمد
كشف الدكتور صابر مشالى، مدير عام مستشفى شربين المركزى بالدقهلية، تفاصيل هروب مصاب بفيروس كورونا من مستشفى شربين المركزى بالدقهلية، لافتًا إلى أن المريض دخل المستشفى وكان مصاب بأعراض فيروس كورونا، وتم عمل التحاليل الخاصة بالفيروس.


وأضاف الدكتور صابر مشالى، فى مداخلة ببرنامج " مساء دى ام سي" المذاع على فضائية " دى ام سي"، أن المريض اتحجز تحت الملاحظة وفور ظهور نتيجة التحاليل ايجابية، مشيرًا إلى أن المصاب خرج من المستشفى فى غفلة من الأمن.

وأوضح ان المريض خرج وتم ابلاغ الشرطة وفرق الترصد والتقصى وبسرعة تم اعادة المريض مرة أخرى للمستشفى، مضيفًا أن المريض يبلغ من العمر 39 عامًا.

وتابع أنه يتلقى الآن العلاج فى المستشفى، هو و3 مرضى آخرين مصابين بفيروس كورونا، مؤكدًا أنه لو حالته تحسنت اكثر من الممكن أن يستكمل علاجه فى العزل المنزلى فى المنزل.

وأشار إلى أنه يتم ايصال شنطة العلاج لكل المخالطين للحالات المصابة بفيروس كورونا ويتم متابعتهم يوميًا لمعرفة تطورات حالاتهم فى فترة العزل المنزلى. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طفلة برفقة خالها وطبيب.. قصة أول 3 حالات تتعافى من كورونا في حجر صحي قها المركزي

لم تستكمل عامها الرابع.. قصة مانولا أصغر طفلة تهزم كورونا في مصر.. خرجت من الحجر وتركت أسرتها بين جدرانه

مستشفيات مصرية قهرت كورونا.. حكاية سقوط الفيروس القاتل في قبضة الجيش الأبيض

بشرى سارة.. خروج مستمر للمتعافين من كورونا من مستشفيات العزل.. وصور لتوثيق رحلة العلاج

هزمت كورونا.. قصة إسراء محمود.. ممرضة تمنت الشفاء لاستكمال واجبها في مداواة المرضى

بعد وفاته بـ كورونا.. ابنة الدكتور أحمد اللواح تنتظر نتيجة العينة 10

ترشيحاتنا

إصابة 7 إعلاميين بكورونا خلال 48 ساعة.. 3 منهم في قنوات الـ cbc

خُنق حتى الموت .. أطباء أمريكيون مستقلون يكشفون سبب وفاة جورج فلويد

إصابة دينا حويدق مذيعة CBC بفيروس كورونا

الكاف يحدد الموعد المبدئي لعودة دوري أبطال أفريقيا

أستاذ مناعة: هذا الإجراء يحسم الجدل حول الإصابة بكورونا ..فيديو

مصادر حكومية تحدد موعد عودة عمل المطاعم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لبشرة خالية من الشوائب.. طريقة تحضير ماسك الترمس المطحون

بـ فستان قصير.. شاهد| إطلالة ابنة الشاعر بهاء الدين محمد فى خطوبتها على رجل أعمال

قصير فوق الركبة.. منى ممدوح تثير الجدل بإطلالة جريئة