التفاصيل الكاملة لهروب مريض كورونا من مستشفى شربين المركزى وإعادته..فيديو

كشف الدكتور صابر مشالى، مدير عام مستشفى شربين المركزى بالدقهلية، تفاصيل هروب مصاب بفيروس كورونا من مستشفى شربين المركزى بالدقهلية، لافتًا إلى أن المريض دخل المستشفى وكان مصاب بأعراض فيروس كورونا ، وتم عمل التحاليل الخاصة بالفيروس.









وأضاف الدكتور صابر مشالى، فى مداخلة ببرنامج " مساء دى ام سي" المذاع على فضائية " دى ام سي"، أن المريض اتحجز تحت الملاحظة وفور ظهور نتيجة التحاليل ايجابية، مشيرًا إلى أن المصاب خرج من المستشفى فى غفلة من الأمن.





وأوضح ان المريض خرج وتم ابلاغ الشرطة وفرق الترصد والتقصى وبسرعة تم اعادة المريض مرة أخرى للمستشفى، مضيفًا أن المريض يبلغ من العمر 39 عامًا.





وتابع أنه يتلقى الآن العلاج فى المستشفى، هو و3 مرضى آخرين مصابين بفيروس كورونا ، مؤكدًا أنه لو حالته تحسنت اكثر من الممكن أن يستكمل علاجه فى العزل المنزلى فى المنزل.





وأشار إلى أنه يتم ايصال شنطة العلاج لكل المخالطين للحالات المصابة بفيروس كورونا ويتم متابعتهم يوميًا لمعرفة تطورات حالاتهم فى فترة العزل المنزلى.