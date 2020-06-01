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الصحة تدعو المواطنين لصرف العلاج الخاص بفيروس كورونا فى حالة الإصابة فقط.. فيديو

الإثنين 01/يونيو/2020 - 11:00 م
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
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آيات أحمد
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إنه تم تخصيص خط ساخن فى كل محافظة للتعامل السريع مع بلاغات مرضى فيروس كورونا، لافتة إلى أنه تم التوسع فى الخط الساخن 105 إلى 500 متلقى.


وأضافت وزيرة الصحة فى لقاء خاص بفضائية " اكسترا نيوز، أنه من الممكن أى شخص الاتصال بالخط الساخن 105 ويتم توجيه أسرع للخط الساخن الخاص بمحافظته، مشيرة إلى أنه سيتم استقبال جميع حالات الإصابة بفيروس كورونا، علمًا بان الحالات البسيطة سيتم صرف العلاج لها والتزام العزل المنزلى.

وتابعت أن الحالات الحرجة سيتم دخولها فورًا للمستشفيات، مؤكدة ان وزارة الصحة توفر نصف مليون جرعة للحالات الحرجة و2 مليون جرعة لحالات العزل المنزلي و8 ملايين جرعة لحالات المخالطين.

وأوضحت أنه تم إصدار أوامر توريد لضعاف تلك الكميات، مضيفة أن المواطنين بدأت تسحب تلك العلاجات الخاصة بفيروس كورونا من الصيدليات ولذلك أدعو المواطنين صرف العلاج الخاص بفيروس كورونا فى حالة الإصابة فقط وعدم سحبها.

وأكملت أن هناك احتياج عالمى للادوية الخاصة بعلاج فيروس كورونا، مؤكدة أنه تم ضخ عربات القوافل للمواقع الانشائية والاماكن ذات الإصابة الكثيفة.
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