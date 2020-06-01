مجلس الوزراء يعلق على ارتفاع ضحايا فيروس كورونا .. فيديو

قال المستشار نادر سعد المتحدث بإسم مجلس الوزراء أنه من الصعب التكهن بإلغاء حظر التجوال بعد نهاية فترته في منتصف يونيو قائلًا " هذه القرارات لايمكن توقعها في ظل المتابعة اليومية لاعداد الاصابات .









أشار سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية " لميس الحديدي"، أن القرار في النهاية يخضع لرؤية علمية وحسابات دقيقة جدًا ، مرددا: "المواطن ينظر للرقم اليومي للاصابات فقط لكن نحن كحكومة ننظر بالاضافة للرقم اليومي لنسب التعافي وشكل الاصابات فبالنسبة لنسب التعافي لازالت جيدة وبرتوكول الصحة يحقق النجاح في ذلك.





ولفت سعد، أن أرقام الوفيات ايضًا مقبولة رغم الارتفاع على مداري اليومين السابقين حيث إرتفعت إلى 46 حالة يومية وهذا رقم سيتم مناقشته أيضًا في إجتماع اللجنة نهاية الاسبوع متوقعًا في تفسيرة لارتفاع الوفيات إلى إلى أنه يتوقع أن تكون هذه الوفيات متقدمة في السن أو أصحاب أمراض مزمنة .









وتابع نادر " الحكومة أيضًا تنظر إلى شكل الاصابات والحمد لله معظم الحالات والاصابات اليومية بسيطة تستجيب للعلاج المنزلي في خمسة ايام بما يقلل العبء على المستشفيات ومازلنا لدينا رصيد من المسشفيات التابعه للقوات المسلحة وبقية المستشفيات الجامعية التي لم تستخدم بالاضافة لخيار إقامة مستشفيات ميديانة لو زادت الحالات وخرجت عن السيطرة وإن شاء الله مانوصلش لده .